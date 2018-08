Las tormentas azotan a municipios del noroeste, Filabres y Nacimiento

Las fuertes lluvias siguen dejando huella por la provincia. La zona delNacimiento se ha visto afectada por las tormentas en Fiñana, Abla y las tres Villas, ya que, el caudal del río Nacimiento llegó ayer hasta la desembocadora del Andarax. Por suerte, no ha habido que lamentar daños materiales. El agua ha pasado ligeramente y gracias al buen estado de las ramblas, limpias, ha ayudado a que la situación no fuera a mayores. No es el caso del municipio de Chirivel, el granizo, tras su paso por el término municipal más alto, El Contador, ha destrozado el cultivo de la almendra.

La zona del Bajo Andarax dispone de una serie de redes acuíferas que van desde el río Nacimiento hasta el Andarax. "Nosotros no tenemos, por ahora, afectación ninguna en nuestras tuberías que van por el cauce del río, según nos ha informado Aqualiaque son los gestores del ciclo integral del agua en mi zona", aseguró Juan Antonio Almanda, presidente de la mancomunidad de municipios del Bajo Andarax.

Rafael Montes, alcalde de Fiñana, asegura a Diario de Almería que las lluvias no han dejado ningún tipo de daño material en Fiñana.

La maquinaria de la Diputación de Almería trabaja en la Comarca de Nacimiento desde las primeras gotas de lluvia que cayeron, evitando daños mayores. En la jornada pasada las tormentas y granizadas provocaron la salida de ramblas y la obstaculización de caminos de la zona como en el caso de Fiñana en los que los técnicos han trabajado sin descanso hasta devolver la normalidad en las proximidades.

Con motivo de la alerta amarilla que AEMET, hasta hoy, ha declarado en las Comarcas del Almanzora y Los Vélez, operarios y maquinarias del Servicio de Carreteras de la Institución Provincial ya se ha trasladado a la zona para atender posibles cortes u obstaculizaciones que pueda sufrir la red viaria de ambas zonas.

No todo va a ser malo, el agua, en Almería, cada vez, está más escasa y las lluvias, sin dañar de más, ayudan a los riegos de los agricultores. "Cualquier agua que venga es buena, pero en su justa medida. En mi zona, al pasar Gádor, ha llegado un poco de agua, ha pasado por el centro del río, pero no ha pasado a las boqueras. Para abastecer y regar los cultivos de la zona no ha sido suficiente", aseguró Onofre Díaz, miembro de una de las comunidades de riego de Gádor.

A lo largo de toda la jornada de ayer la lluvia se dejó ver por todala Sierra de los Filabres con 24 litros por metro cuadrado conun total de 50 en las jornadas de lluvia.

Hasta ayer por la tarde no se quitó la alarma de riesgo alto por fuertes tormentas traídas consigo granizo y como consecuencia distintos daños materiales. Según cuenta la AEMET el peligro por fuertes lluvias, granizo o inundaciones ha desaparecido. La zona del Valle de la Almanzora y los Vélez sigue con riesgo bajo por lluvias o tormentas hasta mañana sábado con un porcentaje entre el 40% y el 70%, desde las 14 de la tarde hasta las 22 de la noche.

La zona de Zonzar, Fiñana, ya quedó totalmente abierta al tránsito normal que se vieron sorprendidas por la gran tromba de agua que descargó en apenas media hora. El barro y el agua estancada fueron saldadas de manera muy eficaz por parte de los técnicos encargados en estas situaciones.