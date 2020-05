La aparente complacencia de los trabajadores sociales con las llamadas 'tarjetas monedero' de la COVID-19 no es tal. Lo deja claro en un comunicado remitido por el Consejo Andaluz de Trabajo Social, tras la reunión mantenida con la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en el que expresa el "más enérgico rechazo" a dicho proyecto por los" motivos ampliamente difundidos" que el colegio profesional reitera: "Desprecio de las competencias locales, creación de red paralela a los servicios públicos, e ineficiencia e inequidad de la medida".

Los trabajadores sociales indican que, en la citada reunión celebrada esta semana, "una vez reiterada nuestra postura, se ha acordado avanzar en la constitución de mesas de trabajo, con las organizaciones implicadas, que faciliten la creación de protocolos en situaciones de emergencia, así como el fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales". Sin embargo, el mensaje trasladado por la Consejería es, según el Colegio Andaluz, inexacto ya que, explican, "se dio a entender que nuestra voluntad de colaboración significaba conformidad con el programa de las tarjetas monedero. También hemos constatado que se ha enviado a algunos ayuntamientos una carta en la que se señala un 'acuerdo total' entre la Consejería y el Consejo Andaluz de Trabajo Social, y podemos ver en una nota de prensa que, para anunciar una medida que la Consejería va a implantar en relación a la Estrategia en Zonas Desfavorecidas, señala que dicha medida nos ha sido notificada en la reunión mantenida, dando la sensación, de nuevo, de que aceptamos o compartimos la medida anunciada".

El Consejo Andaluz de Trabajo Social entiende que la nota de prensa emitida por la Consejería "no se ajusta a los temas tratados en la reunión ni al alcance de estos, viéndonos obligados a aclarar esta cuestión que viene siendo recurrente en los últimos comunicados publicados tras reuniones de trabajo con este Consejo".

Añaden que "este Consejo no desea formar parte de ninguna estrategia de comunicación y queremos dejar claro que, en ningún momento cualquier información que se nos pueda comunicar, pueda ser entendida como aprobación con el contenido de la misma. Desde esta corporación de Derecho Público, que representa a más de 5.000 personas colegiadas en la Comunidad Autónoma, seguiremos proponiendo, alegando, incluso recurriendo a los Tribunales de Justicia cuando entendamos que el derecho ampare nuestros argumentos, que no son otros que la defensa de la profesión de Trabajo Social y los derechos, no la caridad graciable, de las personas más vulnerables de la sociedad andaluza".