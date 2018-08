La supresión de la tradicional Travesía del Puerto desata las críticas de Ciudadanos y PSOE

La supresión del programa de Feria de la Travesía del Puerto, una cita con una tradición tras de sí de 35 años, ha desatado las críticas de los grupos municipales de la oposición, cuyos representantes responsabilizan directamente al equipo de gobierno del PP al entender que no ha habido suficiente interés por parte del Ayuntamiento de la capital a la hora de buscar soluciones que hubieran podido poner a salvo esta destacada actividad deportiva.

El portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, ha afirmado que "el equipo de gobierno es el único responsable de que este año el programa de Feria no cuente con la Travesía al Puerto", lamentando que, "una de las citas deportivas más tradicionales de la semana grande de la capital, "no se realice, desafortunadamente, por primera vez en 35 años". En su opinión, "los argumentos del Patronato de Deportes para justificar que este año no se celebrará la XXXVI edición, son insostenibles porque el Ayuntamiento puede actuar como promotor, colaborador o patrocinador de esta actividad deportiva", compartiendo así las críticas realizadas por el Club de Natación Bahía de Almería.

El Grupo Socialista ha acusado al PP de "despreciar una tradición de años y a los clubes de natación", al haber suprimido una "actividad que forma parte de la idiosincrasia de los almerienses", critica el concejal Indalecio Gutiérrez. "Es indignante -prosigue el edil-que una prueba deportiva tan arraigada en la sociedad almeriense desaparezca, y ello prueba la falta de sensibilidad y de tacto del PP con actividades que están en el sentir de los almerienses".

A su juicio, "que se justifique por la falta de patrocinadores es un insulto a la inteligencia, ya que el Ayuntamiento dispone de dinero para organizarla, y prueba de ello es que hay otras actividades deportivas de la ciudad que el Consistorio sufraga íntegramente, mucho más costosas que ésta y sin necesidad de ningún respaldo económico".