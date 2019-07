El tráfico, bajo control con un centenar de cámaras e información a tiempo real

De la mano de la UTE Eysa Aluvisa Tráfico Almería , encargada de las instalaciones semafóricas y la sala de control , se analizarán todos los datos registrados a través de cien cámaras para el control del tráfico, diez controles de acceso automático, distintos panales de señalización viaria variable, centralización de 20 cruces y detectores de vehículos para conocer la densidad del tráfico en determinadas zonas “a fin de poder ofrecer información a tiempo real no sólo a los agentes archivo histórico que servirá de base para el diseño de actuaciones y políticas sobre movilidad en el futuro”, ha apuntado como representante de la empresa que ha instalado la nueva sala de control de tráfico.

Dos meses en pruebas antes de ser activadas

De las diez cámaras de control de acceso a zonas peatonales hay nueve instaladas. Sustituyen a las pilonas de zonas como la plaza Santa Rita, el entorno de calle Zaragoza y Javier Sanz, Padre Méndez, Marqués de Heredia y o Plaza Vieja. Aún no han entrado en funcionamiento. No lo harán hasta que se haya desarrollado un plan de comunicación con vecinos y comerciantes y tras un periodo de prueba de no menos de dos meses.