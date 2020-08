Los devotos de la Virgen del Mar no olvidarán fácilmente el año que la patrona y Alcaldesa Perpetua de Almería no pudo salir a sus calles por culpa de una pandemia “tenaz y persistente”, tal como la calificó el obispo de Almería, Adolfo González, durante la celebración solemne del sábado. No obstante, los almerienses han podido estar cerca de su imagen venerada, especialmente este domingo 30 de agosto, cuando pudieron acercarse al santuario de Torregarcía para rezar a la Virgen o simplemente contemplarla. No hubo procesión, como cada año por estas fechas, pero sí mucha devoción en el santuario erigido en su honor junto a las aguas del Mediterráneo.

El goteo de fieles fue incesante durante toda la jornada del domingo, y en las distintas Eucaristías, cuatro, celebradas en el santuario de la Virgen del Mar. Antes, en la tarde del sábado, se realizó el traslado privado de la imagen de la Patrona, con el repicar de campanas de Santo Domingo como testigo. Los miembros de su hermandad pudieron asistir al canto de la Salve, en las voces de la Coral Virgen del Mar, y el himno compuesto en honor a la Virgen marinera. Los files que se acercaron hasta su santuario también la pudieron contemplar.

Durante la jornada dominical en el santuario de Torregarcía se realizó el rezo del Rosario y el Ángelus, repiques de campanas así como una salva de cohetes para conmemorar los días grandes de la Virgen del Mar, que este año han llegado sin procesión ni tampoco feria almeriense, aunque sí con algunos de los actos religiosos habituales cada mes de agosto. Eso sí, se han celebrado con las medidas de seguridad propias del tiempo que nos toca vivir, en plena pandemia del coronavirus COVID-19, con mascarillas y, sobre todo, distancia de seguridad y aforo reducido en la Catedral durante la solemne celebración del sábado, así como este domingo en el templo de Torregarcía.

Las nuevas tecnologías han estado del lado de aquellos que no han podido asistir a los actos o han preferido quedarse en casa por evitar riesgos en el marco de la crisis sanitaria. La Hermandad de la Virgen del Mar, que el sábado recibía en palabras del obispo el título de ‘venerable’, ha transmitido en directo a través de su perfil oficial en la red social Facebook, recibiendo muchos agradecimientos de aquellos que, de esta manera, han podido estar cerca de la Virgen del Mar sin necesidad de desplazarse desde sus domicilios.

Los que sí lo hicieron durante toda la jornada del domingo, personas de todas las edades, aprovecharon para tomar fotografías de la imagen con sus dispositivos móviles en recuerdo del año más atípico de cuantos se recuerdan. La imagen de la Patrona portaba el bastón de mando que la reconoce como ‘Alcaldesa Perpetua’ de la capital de Almería. Precixsamente el Alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, así como otros representantes tanto del equipo de Gobierno como de la Diputación Provincial, estuvieron presentes en los actos a lo largo del fin de semana, al lado de la que e sla imagen más venerada de cuantas hay en Almería.