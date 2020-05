Las urgencias de los tres hospitales de Almería caen un 76% en marzo respecto a 2019

El decreto del estado de alarma ha provocado un desplome exponencial de las consultas en el servicio de urgencias de los tres hospitales de la provincia. Las estadísticas hablan de casi un 76% menos si hablamos sólo del pasado mes de marzo, comparado con el mismo mes del año anterior.

Mientras que en 2019 el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería; el Hospital de Poniente de El Ejido; y el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, atendieron un total de 29.461 urgencias por motivos variopintos, este año han sido 7.458, y buena parte de ellas de pacientes con síntomas compatibles con la infección por la cepa de coronavirus SARS-CoV-2. Las cifras hablan por sí solas y la valoración que se hace de este fenómeno viene de parte de los principales responsables de los centros hospitalarios.

Manuel Vida, director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, destaca el notable descenso de pacientes en las urgencias durante el primer mes desde que se decretó el estado de alarma. A tenor de las cifras, sólo en este centro se ha pasado de las 8.738 consultas el año pasado en el mes de marzo a las 2.836 este año en el mismo período. En este sentido, Vida ha querido advertir a los ciudadanos y aconseja que “ante cualquier dolencia que se pueda presentar, los ciudadanos tienen que tener plena confianza en cómo se viene desarrollando el trabajo en el área de Urgencias del Hospital Universitario Torrecárdenas, donde hace ya muchas semanas dividimos los circuitos para diferenciar a los pacientes con sospechas de poder padecer Covid2 del resto”. El gerente explica que esta organización se lleva a cabo “tanto en adultos como en las urgencias pediátricas. Es decir, que la atención en urgencias ha estado, está y estará siempre presta para atender cualquier eventualidad”. Manuel Vida, que ha visto cómo el hospital empieza a recuperar poco a poco la normalidad y los pacientes Covid van recibiendo altas hasta dejar la planta habilitada y la UCI en un nivel de ocupación muy óptimo, insiste en que “hay que acudir al Servicio de Urgencias cuando sea necesario y siempre con un uso responsable del mismo”.

Por su parte, el gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, destaca el importante descenso registrado también en el hospital que dirige en El Ejido. La merma de los pacientes ha sido en este centro hospitalario la más acusada pues se ha pasado de atender en el mes de marzo de 2019 unas 15.738 consultas a 3.100 este año en el mismo mes. Acosta destaca que la caída se ha registrado especialmente entre las prioridades 4 y 5, que son las de menor gravedad. Asegura que “estas cifras son el fruto de un extraordinario ejercicio de corresponsabilidad por parte de la ciudadanía, que nos ha ayudado a garantizar el derecho a la asistencia sanitaria en unos momentos especialmente complicados”.

Y el gerente del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, José Miguel Medina, explica que desde que se decretó el estado de alarma se ha observado “una disminución de la patología no urgente y demorable, una disminución importante de accidentes relacionados con el mundo laboral incluidos los desplazamientos in itinere y una disminución destacada de la atención a personas con patología crónica descompensada y aguda grave, tanto en el hospital como en los centros de salud”. En marzo de 2019 las cifras que registró este centro hospitalario de consultas atendidas en el Área de Urgencias asciende a 5.714, cifra que en marzo de 2020 se ha visto reducida a 1.522. El descenso también se ha hecho efectivo en los centros de salud, donde se atendió el pasado año en los 18 puntos de urgencias que hay a algo más de 20.000 personas, frente a las 7.200 de este año. Medina señala que “desde en inicio de esta crisis sanitaria se habilitaron circuitos asistenciales en todos los puntos de urgencias para la atención de pacientes con sintomatología respiratoria por un lado, y el resto por otro. Igualmente, se reforzó y sistematizó la atención telefónica de los profesionales con sus pacientes y cuidadores”. Y recuerda la importancia de estar atentos a síntomas que puedan ser compatibles con patologías graves y no demorables tales como el ictus y el dolor torácico. “En todo momento la adaptación de los circuitos garantiza las condiciones de seguridad necesarias tanto para el paciente como para los profesionales”, sentencia.

La Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía también ha facilitado los datos de atención en el Servicio de Urgencias del Hospital de Alta Resolución de El Toyo, donde la tónica ha sido semejante al resto de los centros hospitalarios. En marzo de 2019 los pacientes atendidos fueron 7.435, mientras que este año han sido 1.669, un descenso del 77,6% (5.766 consultas menos).