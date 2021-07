Éxito de la jornada de vacunación masiva para mayores de 18 años

Fue una jornada productiva. De éxito. Los sanitarios que trabajan en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo ayudando a la vacunación de la población de Almería capital y los municipios del entorno inocularon a miles de personas. No era de extrañar. Llamaron sin cita a todos los mayores de 18 años que aún no tuvieran puesta ninguna vacuna. Y sí, muchos de ellos acudieron.

Las vacunas que se administraron durante esta jornada sin cita fueron Janssen para las personas de 40 a 69 años y Pfizer para el resto de las edades.

Durante todo el miércoles pudieron ir a vacunarse todas las personas que no hayan recibido ninguna vacuna por el motivo que sea y que no hayan padecido Covid-19 durante los últimos 6 meses. Si la persona tiene más de 65 años y aún no ha recibido la vacuna, aunque hayan padecido la enfermedad en los últimos 6 meses, sí podían ir a recibir la vacuna.

Se ha tratado de una jornada convocada desde la Delegación territorial de Salud y Familias para inmunizar a la mayor cantidad posible de personas, mayores de 18 años en el Distrito Sanitario Almería.

Andalucía continúa bajando el corte de vacunación contra el coronavirus, como ya se anunció la pasada semana, esta vez para jóvenes a partir de 16 años. Así, desde el pasado martes, las personas nacidas en 2002 y 2003, es decir, que cumplen o han cumplido 18 o 19 años durante todo este 2021, también pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/365xz), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta 39 años, se realizará con Pfizer o Moderna y la disponibilidad de las citas será en función de las dosis disponibles. Hoy se abrirá la posibilidad de autocita a los nacidos en 2004 y 2005, de 16 y 17 años.Esta semana, Andalucía recibe 400.480 dosis: 308.880 de Pfizer y 91.600 de Moderna.

En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario vía sms o llamada telefónica, pudiendo consultarse en ClicSalud+ en el apartado “Mis Citas”.