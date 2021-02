Profesionales de estos colectivos están siendo citados progresivamente por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para programarle la primera dosis. En el caso de la vacunación en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, se ha comenzado fundamentalmente con los profesionales de las oficinas de farmacia , personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, centros de menores y centros de día o equivalentes. Se trata de personas menores de 55 años que recibirán la vacuna de AstraZéneca.

¿Cuál es el grupo de vacunación 3B?

Personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2.

Personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, incluyendo servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes.

Estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas.

Personal sanitario de los siguientes colectivos: fisioterapeutas y logopedas no vacunados en Grupo 3A; terapeutas ocupacionales; personal de oficinas de farmacia; protésicos dentales; personal de psicología clínica. El resto de personal sanitario se vacunará más adelante.

Trabajadores de instituciones penitenciarias (IIPP).