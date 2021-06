¿Dónde tienen el límite los sanitarios almerienses? Por ahora se desconoce. Lo cierto es que día a día van batiendo el récord de vacunas contra la COVID inyectadas en toda la provincia. Si el martes lograron algo que se antojaba dificilísimo llegando a las 10.000 dosis, este miércoles se volvieron a superar: pusieron 15.770.

En los 9 días de este mes ya se han puesto 77.022 dosis en Almería, por lo que si siguen a este ritmo en junio se podrían inocular más de 250.000 vacunas. Una cifra inimaginable hace unas semanas. De hecho, son más que las que se inyectaron durante los cuatro primeros meses del proceso de vacunación (hasta el 6 de mayo se habían puesto 246.750 dosis en total).

Con este acelerón de las últimas semanas ya hay un 40,6% de la población de Almería que ha recibido al menos una dosis de la vacuna (295.890 personas en total). Pero lo que es más importante aún, el 22,9 % ya tienen la pauta de vacunación completa. Se atisba más cerca el objetivo de la inmunidad de rebaño, es decir, que un 70% de la población esté vacunada conta la COVID-19. Julio será el mes esencial para lograrlo.

El delegado recomienda pedir cita para agilizar el proceso

El delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha recordado esta mañana ante los medios que "vamos a llegar a vacunar a todos los almerienses, pero lo más complicado para nosotros es la citación, porque en ocasiones faltan datos". Por ello, el delegado pide a "quienes tenga la opción de hacerlo y lo deseen" que pidan su cita a través de ClicSalud. No obstante, recalca que "quien no pueda o no quiera, se le llamará igualmente, pero rogamos que se haga así para agilizar el proceso".

Desde hoy jueves, pueden solicitar su cita para vacunarse los nacidos en 1977 y 1978 (que cumplen 44 y 43 durante 2021) y desde mañana viernes para los que cumplen 42 y 41 durante 2021 (nacidos en 1979 y 1980). Para la próxima semana ya podrán pedir autocita los menores de 40 años, según anunció el martes el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

Almería suma 43 casos positivos

En cuanto a lo que se refiere a la evolución de los contagios, esta semana Almería muestra una tendencia bastante estable, incluso con una ligera bajada de casos. Este jueves 10 de junio la Consejería de Salud ha notificado 43 casos positivos. Es el mismo número de contagios que el jueves de la semana pasada y tan solo uno más que ayer.

De los 43 nuevos casos, 21 se han confirmado en el Distrito Sanitario de Poniente, 16 han sido en el Distrito de Almería y tan solo 5 en el Levante-Almanzora (es el distrito con menor incidencia del coronavirus en toda Andalucía).

La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días se mantiene muy estable sin apenas cambios, siendo la más baja de toda Andalucía con mucha diferencia. En dos semanas se han diagnosticado 66,5 casos positivos por cada 100.000 habitantes. La media andaluza es de 189,8.

Como se ha dicho antes, la tendencia en la última semana es incluso de descenso de los contagios. En los últimos siete días se han diagnosticado 206 casos positivos de COVID-19, que son 64 menos que en la semana anterior. Por lo tanto, no se atisba que la situación vaya a empeorar próximamente.

Por otro lado, Salud ha notificado 91 nuevas altas por lo que ya constan como curados el 97,2 por ciento de las personas que se han contagiado de COVID-19. Además, el número de casos activos sigue cayendo y ya solo figuran 718, aunque como se ha dicho muchas veces esta cifra no refleja la realidad de las personas que quedan contagiadas, pues hay un retraso en la notificación de curados. La cifra real es mucho más baja, estando por debajo de los 300 infectados.

Por último, la situación en los hospitales sigue siendo buena, con 25 pacientes ingresados de los que seis están en la UCI. Almería es la provincia andaluza con menos personas hospitalizadas, tanto en planta como en Cuidados Intensivos.