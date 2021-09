Un puesto de vacunas entre los de ropa, frutas y marroquinería del mercadillo de la Plaza Pavía

El Distrito Sanitario de Almería ha llevado las vacunas contra la COVID-19 a la calle en el barrio de Pescadería. Desde las 11:00 hasta las 13:00 ha instalado un punto de vacunación en la Plaza Pavía, aprovechando la jornada de mercadillo. Entre ropa, artículos de marroquinería, frutas y hortalizas se ha ubicado una mesa con tres sanitarios para inyectar una dosis a aquellas personas que aún no la habían recibido.

El objetivo de esta iniciativa es llegar a ese pequeño porcentaje de población que aún no ha iniciado o completado su proceso de inmunización frente al coronavirus. Actualmente hay un 7,4% de los almerienses mayores de 12 años que aún no tienen puesta ninguna dosis y un 2,9% que han recibido la primera pero no la segunda.

Durante dos horas han sido varios los vecinos que han pasado por el punto de vacunación del mercadillo para recibir la vacuna de Pfizer, cuya segunda dosis se pone a los 21 días.

Desde la Consejería de Salud y Familias mantienen abiertos prácticamente todos los centros de vacunación masiva articulados en los últimos meses para que los usuarios puedan acudir sin necesidad de cita previa para ser vacunados, de modo que incluso los centros ubicados en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo y en Huércal-Overa extenderán su apertura durante el mes de octubre.