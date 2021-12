Las vacunas reducen la letalidad de la covid un 66% respecto al otoño pasado en Almería

Que las vacunas son eficaces lo demuestran los datos, no las opiniones. Las cifras hablan claro, sobre todo las de mortalidad. En lo que va de otoño la letalidad del virus ha sido un 66% más baja que en el mismo periodo del año pasado, cuando aún no había ni una sola persona vacunada.

Entrando en detalles, en los dos últimos meses (octubre y noviembre) han muerto en la provincia de Almería solo 13 personas. En ese mismo plazo de tiempo se han diagnosticado 2.450 casos positivos de covid-19, lo que quiere decir que han fallecido el 0,53% de los contagiados.

¿Pero qué sucedió el año pasado? Octubre y noviembre se saldaron con 6.437 casos positivos —casi tres veces más que este año— y fallecieron 102 almerienses, es decir, el 1,58% de los contagiados.

Vistos estos datos, la letalidad del coronavirus en este inicio de otoño de 2021 es tan solo un tercio de la que tuvo en el mismo periodo del 2020 (un 33,5% exactamente).

La diferencia de letalidad del virus es también muy evidente si se compara con la cifra total de la pandemia: desde marzo de 2020 han muerto 936 personas en la provincia por culpa de la covid, es decir, el 1,29% del total de los contagiados (en los dos últimos meses solo el 0,53%, recuerden).

De hecho, este miércoles se ha cumplido una semana entera sin muertes en la provincia. La Consejería de Salud no notifica un deceso desde el martes 24 de noviembre (en ese caso fue un varón de Adra).

Que la mortalidad sea cada vez menor se debe, sin duda, a que ya hay un 80,3% de la población almeriense con la pauta de vacunación completa (es un 92,7% de los mayores de 12 años).

No obstante queda un 7,3% que, por el motivo que sea, no han querido ponerse la inyección. Esos son “los que están llenado las UCI”, según esgrimió el martes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

No obstante, estos buenos datos no pueden servir para olvidar que existe mucha preocupación por el repunte de contagios en toda España. La nueva variante ómicron tiene mantiene en un tenso compás de espera a las autoridades sanitarias que, por el momento, no se deciden a dictar grandes restricciones en Andalucía.