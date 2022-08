Siete valientes en busca de ser los mejores cocineros

Para Antonia cocinar es una tradición. Desde niña está metida en los fogones. “Me viene la pasión de toda la vida. Mi padre era cocinero de los barcos”, explica. Su remojón de bacalao fue uno de los platos estrella de la primera jornada del concurso gastronómico de la Feria de Almería. No consiguió estar entre las tres mejores, aunque el público agradeció bastante su elaboración.

Juan Fernández presidió el jurado encargado de analizar los mejores platos. Su labor, la de ser una persona estricta. En la hoja de las valoraciones ningún candidato superaba el 3. En realidad, no era para tanto.

Virginia de Castro nunca se ha dedicado a la cocina profesionalmente. No le falta empuje. Su yogurt griego con tomate y salmorejo de sandía era delicioso. Con 25 años era la benjamina del grupo. Ella no es cocinera profesional, pero aptitudes no le faltan. Trabaja en un fondo de inversión en Sevilla, pero le gustaría ser cocinera en su tierra.

El grupo se enfrenta hoy a la gran final. Ya no valen los platos preparados con esmero en casa que mostraron ayer. Unos fideos a la marinera serán los encargados de dictaminar al gran ganador, que se llevará un premio de 600 euros. Los aspirantes también deberán cocinar una tapa, para la que se exigen precisión y originalidad a partes iguales.

Algunos parten con la incómoda ventaja de saberse favoritos. Un trampantojo, realizado por Esther, fue el más aplaudido ayer. Su creadora camufló un pastel dentro de un falso tomate. El resultado fue exquisito y el dictamen lo ratificó. Virginia fue la segunda clasificada y el pulpo de María José consiguió el bronce. Fueron unos premios basados en el simbolismo, sin ninguna consecuencia real para hoy. El público vio y cató. Los cocineros llevaron orgullosos sus creaciones a los asistentes, que vieron recompensados el intenso calor sufrido durante la mañana en Almería.

“Vais a utilizar un producto kilómetro cero. Quero que nos mostréis los magníficos platos que habéis preparado”, aseguró la diputada provincial, María Luisa Cruz, que ofició como maestra de ceremonias del evento. Fernández, en su rol de presidente del jurado, homenajeó a las mujeres. El profesor de la escuela de hostelería de Almería aplaudió su labor entre fogones. “Las mujeres son las mejores cocineras que hay. En casa de la abuela come todo el mundo”, aseguró, minutos antes de la valoración.

Los nervios fueron la tónica dominante de la jornada. El jurado no lo entendía. “Si hoy solo vais a presentar lo que ya tenéis hecho”, repetían. Nadie conseguía aplacar la tensión acumulada. Para algunos, como Antonia, era su primera vez. De la afición al éxito hay un gran paso, y ella lo sabía. Habló con sus vecinas de fogones, de quién se hizo amiga rápidamente y recibió los ánimos de sus más fervientes seguidores, que aplaudían cada uno de sus gestos. La cocinera, como el resto, brindó el plato nada más acabar y buscó a la desesperada cucharillas para todos. Con exquisita puntualidad española, los aspirantes esperaron media hora.