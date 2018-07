El valor de la renuncia

Figuras políticas de la talla de Patxi López, secretario de política federal del PSOE y de diferente ideología, como José Ignacio Prendes, diputado por Asturias (Ciudadanos) y Luis Rogelio Rodríguez, senador por Almería (PP), no tienen dudas a la hora de abogar por una reforma de la Constitución de 1978, que creen necesaria. Estas voces decanas de los principales partidos políticos en el país pusieron de relieve ayer, durante la mesa redonda, moderada por Antonio Lao, director del Diario de Almería, la conveniencia de lograr un pacto donde la renuncia sería el gran valor constitucional y, también, la falta de voluntad política, en uno de los cursos de verano de la Universidad.

"Después de 40 años hay cosas que se pueden mejorar, cosas que se pueden corregir y cosas que tenemos que adaptar a los nuevos tiempos; incluso las generaciones que han nacido después de la aprobación de la Constitución tienen derecho a que de alguna manera su pensamiento, sus reivindicaciones y sus sueños también aparezcan en ella, aseguró Patxi López, a lo que añadió, "primero hacer un diagnóstico certero, consensuado, de qué es lo que falla, dónde están los déficits, qué es lo que no se había previsto y ahora existe y tenemos que regular, y a partir del diagnóstico, poner en marcha el tratamiento. A mi juicio, para no acometer esta reforma, que no hay consenso: el consenso es la meta, ahora lo que hace falta es voluntad política para sentarse a hablar y en el camino buscar los consensos". En clara vinculación con la crisis territorial, dejó claro que los cambios "no deben ser para satisfacer independentistas, sino para que la sociedad catalana entienda que hay un proyecto de progreso colectivo en el que todos nos podemos sentir cómodos, y eso debilita el pensamiento independentista. Debemos ser inteligentes para reducir el apoyo de la mitad de los catalanes al independentismo".

En la misma línea, Luis Rogelio Rodríguez afirmó "una reforma constitucional después de 40 años de vida podría ser factible, pero es necesario saber que se necesitan dos terceras partes del Congreso y dos terceras partes del Senado para aprobarla, que se disuelvan las cámaras y volver a votar esa reforma, y eso significa que hace falta acuerdo, hace falta consenso, y saber qué vamos a tocar y para qué, qué parte de la Constitución y con qué objeto, y eso necesita lógicamente el diálogo, adoptando los principios de libertad, igualdad, solidaridad, cooperación y pluralidad. Además necesitamos financiación local".

El diputado asturiano por Ciudadanos, José Ignacio Prendes, argumentó: "el pacto constitucional del 78, el pacto que hizo nacer esta Constitución bajo el que hemos vivido los 40 años de mayor éxito democrático y de mayor prosperidad que ha conocido España. Lo primero que hay que hacer es reivindicar aquellos valores y hablar de que la historia de la Constitución del 78 es una historia de éxito, es importante decirlo ahora, en este momento, en el que algunos quieren impugnar todo el entramado constitucional". En ese sentido, Ciudadanos cree que "el gran valor está en que no es de nadie y por tanto es de todos, dado que la crisis territorial es evidente".