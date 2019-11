Los vecinos del Parque ‘se piden’ El Pingurucho y los ficus de Plaza Vieja

Apenas 2.000 firmas frente a las más 21.000 entregadas en 2018

La nueva campaña de recogida de firmas contra el traslado del monumento a Los Mártires de la Libertad y del arbolado del anillo perimetral –los ficus– de la Plaza Vieja lleva recogidas algo más de 2.064 firmas a lo largo de un mes a través de la plataforma Change.org. Aunque no es una cifra desdeñable, no tiene parangón con la movilización social que el pasado año despertó la aprobación en Pleno de una primera modificación del PGOU y la presentación posterior del proyecto de remodelación. A través del mismo sistema, fueron recabadas en el mismo periodo de tiempo unas 16.000 firmas que se sumaron a otras 5.000 rubricadas en el formato tradicional de papel. Esta campaña, que incluía el Pingurucho en el cuerpo expositivo, estaba enfocada en su título a los árboles y todavía aún hay personas que siguen adheriéndose, si bien la “activa”, puesta en marcha por la Plataforma del Bicentenario, hace mención tanto a la defensa del arbolado como del monumento.

No son las únicas en Change.org. La misma Plafaforma creó una ‘causa’ hace un año con 779 firmantes en la mañana de ayer y CIAN (la corriente independentista de IU), abrió otra hace dos años con el “no al traslado del monumento a los Coloraos.”