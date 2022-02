Vecinos de Topares en autobús a escuchar misa al pueblo de al lado

Son creyentes y están acostumbrados a escuchar misa cada fin de semana. Sin embargo, desde que estalló la ‘guerra’ entre los vecinos de Topares y el Obispado por la propiedad de los locales que rodean a la iglesia, nadie, o prácticamente nadie excepto una familia, acude a misa en su parroquia. Se trata de una forma de mostrar el descontento que tienen con la forma de proceder del Obispado, y de la que aseguran “buena culpa de todo la tiene el cura que no nos ha informado de las intenciones que había”.

El párroco de la localidad acude cada fin de semana pero solo tiene a una familia como público

Dispuestos a continuar con su rutina y culto, no han dudado en alquilar un autobús que les lleve cada fin de semana al pueblo de al lado para poder escuchar la palabra de Dios. Hasta ahora habían estado desplazándose cada uno en su coche particular pero la Hermandad de Ánimas ha decidido sufragar los gastos de un transporte público para que también puedan ir a misa aquellos vecinos que no tienen vehículo o personas mayores que no tienen a nadie que los acerque.

40 vecinos estrenan la línea Topares-El Moralejo

Así, unos cuarenta vecinos estrenaron este sábado por la tarde la línea de autobús que a partir de ahora cubrirá cada fin de semana y en días señalados el trayecto desde Topares hasta El Moralejo, pedanía de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, destino a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima.

Desde Navidad se han convertido en los nuevos feligreses de esta parroquia. Tanto es así que el párroco, según ha podido saber Diario de Almería, incluso ha pedido que se dote de más iluminación al templo ante el aumento considerable de asistentes a misa cada fin de semana. “El cura se ha quedado muy sorprendido por la afluencia de personas que habíamos ido a oír misa desde Topares. Tanto es así que incluso nos ha preguntado si pensábamos ir el miércoles de ceniza, para tener todo preparado”, han explicado a Diario de Almería algunos de los vecinos que fueron.

La Hermandad de Ánimas renueva su directiva y entra gente joven del municipio

El conflicto por la propiedad de los locales que rodean la iglesia de Topares se encuentra en este momento en punto muerto después de que el municipio, representado por la Hermandad de Ánimas, rechazara la propuesta de cesión que le hizo el vicario general, Ignacio López Román, durante la reunión que mantuvieron en el Obispado de Almería para intentar llegar a un acuerdo.

Por el momento, los locales son oficialmente y legalmente propiedad de la Iglesia. Sin embargo, emocionalmente y en la práctica, son del pueblo. El salón social, que es la propiedad que ha dinamitado las relaciones entre el pueblo y el Obispado, sigue aún en manos del pueblo, que es quien lo está usando actualmente para realizar sus reuniones y tomar decisiones en cuanto a los pasos a seguir en esta pelea por lograr lo que consideran que es suyo y que se les ha arrebatado de forma muy premeditada y a escondidas. Cabe recordar que la Iglesia se inmatriculó los inmuebles en virtud de una certificación del Obispo y al amparo de una Ley del gobierno de José María Aznar.