¿Quién vierte agua depurada al mar?

Las diferencias entre el Ayuntamiento de Almería y la Comunidad General de Usuarios de Aguas de la EDAR de Almería (CGUAL), por el precio del agua desalada solicitada por los regantes ha dejado al descubierto lo que puede llamarse una práctica insólita en tierras donde escasea el agua. Hectómetros de agua depurada, cuyo destino es el riego de cultivos, acaba en el mar, en la zona costera de Costacabana. ¿Quién realiza estos vertidos? Es la pregunta que se lanzan unos y otros, en la búsqueda de la depuración –nunca mejor dicho– de responsabilidades.

Tras las declaraciones de la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, acusando a CGUAL de tirar agua depurada al mar en lugar de emplearla para el riego y después de que la Comunidad niegue estas prácticas, las reacciones se sucedieron a lo largo de la mañana de ayer. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, ha instado al equipo de Gobierno del PP a esclarecer la responsabilidad del Consistorio con respecto a estos vertidos al mar a través del emisario de Costacabana.

“Nos parece un completo sinsentido que se esté vertiendo al mar agua depurada susceptible de utilizarse para riego, máxime cuando hemos conocido el desorbitado precio que el Ayuntamiento pretende cobrar a los regantes”, mantiene el edil, quien advierte que “podrían suponer un presunto delito medioambiental”.Los datos son los siguientes. Y los facilita la propia concejal, quien no se amilanó en la asamblea del jueves con los regantes. Durante el mes de agosto, se han vertido más de 75.000 metros cúbicos de agua depurada al mar y, a lo largo del año, de 9,3 hectómetros cúbicos de agua depurada, sólo se emplean para riego 3,5.

Una información ante la que Cs pide depurar responsabilidades políticas, mientras que COAG Almería exige la apertura de una investigación inmediata por parte de la Delegación de Agricultura para resolver la situación planteada, teniendo en cuenta que las más de 3.200 hectáreas de cultivos de la Comarca del Andarax se encuentran a la espera de poder acceder al agua. La organización agraria pretende dilucidar si realmente se está incumpliendo la Concesión del Agua y, de ser así, determinar quién es el responsable de ese quebrantamiento y los motivos que lo han ocasionado.

Cobos mantiene que estos vertidos no son responsabilidad municipal ni de la empresa concesionaria del agua. La edil grabó un vídeo, el pasado miércoles, justo cuando saltaba la polémica, en el que explica la ‘ruta del agua’ en las instalaciones de la depuradora y, cómo esta, una vez tratada, es canalizada hasta la instalación de COAG desde donde sale el emisario que conduce el agua que, teóricamente, no llega o no quieren –según se mire–, los regantes el emisario de Costacabana, que se adentra en el mar unos 900 metros.

COAG, por su parte, asegura que no tiene acceso directo a ese emisario, por lo que el próximo lunes los regantes acudirán a la EDAR, una visita acordada con el Ayuntamiento, que ofreció esta jornada de puertas abiertas antes las sospechas que asociaciones de regantes han dejado pesar también sobre la empresa concesionaria.

El vídeo explicativo de Cobos con uno de los responsables técnicos de Aqualia también detalla qué ocurre con el excedente de agua cuando hay lluvias torrenciales en Almería, que es conducido hasta los dos aliviaderos (corto y medio), de la playa de Costacabana, y que vienen preocupando a los vecinos del barrio, que suman estos otros vertidos de agua destinada al riego. La edil cierra esta ruta en la planta desaladora, con todo dispuesto para el aporte de este agua al campo, en el caso de que se llegue a un acuerdo en el precio con los regantes.