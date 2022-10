Valverde propone a Vázquez que Almería XXI destine viviendas para que personas con discapacidad intelectual logren su independencia

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha propuesto a la alcaldesa de la ciudad, del Partido Popular, "que destine algunas de las viviendas de la empresa municipal Almería XXI a conseguir que las personas con discapacidad intelectual logren su independencia, convirtiéndolas en viviendas de autonomía personal, algo que ya existe en otras ciudades”.

Este es uno de los principales compromisos adquiridos por la líder de la oposición en la reunión mantenida con la directora de la Asociación A Toda Vela durante la visita a sus instalaciones. Según Valverde, “se trata de una reivindicación de la Asociación A Toda Vela, que hacemos nuestra, conscientes de la importancia de apoyar iniciativas de este tipo desde el Ayuntamiento, aprovechando el carácter social que debería tener la empresa municipal de la vivienda”.

No en vano, Valverde ha recordado que “Almería XXI cuenta con viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, algunas de las cuales no llegan a adjudicarse, y que muy bien podrían destinarse a este colectivo, que también necesita el apoyo de las administraciones para desarrollarse plenamente, si finalmente no son ocupadas”.

“Sabemos la preocupación que supone para las familias el hecho de que sus hijos con discapacidad intelectual puedan llevar a cabo una vida de forma autónoma, como también sabemos el interés que ellos mismos tienen en lograr su independencia y por eso, solicitamos a la alcaldesa que busque los mecanismos administrativos y legales para que esta propuesta sea viable”, ha señalado.

En su opinión, asociaciones como A Toda Vela constituyen un elemento esencial en el compromiso que todo ayuntamiento debe tener con aquellas personas que tienen más difícil disfrutar de una vida plena, tanto en lo que se refiere al ocio, a la propia autonomía y a su integración social y laboral. “Por eso, desde el PSOE entendemos que toda ayuda es poca para reforzar su trabajo, ya que cumplen una función social extraordinaria”.