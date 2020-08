Proponen bonificaciones en la zona azul como ayuda al comercio

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre ha pedido al equipo de gobierno del Partido Popular que realice un esfuerzo mayor para ayudar al comercio de proximidad, ante la situación de crisis que está soportando desde hace años, agravada ahora por el COVID19, y que la bonificación del aparcamiento subterráneo a clientes se aplique también a aquellas zonas de estacionamiento en superficie reguladas bajo el sistema de “zona azul”.

Además, ha expresado su deseo de que “el apoyo del PP al sector se extienda a toda la ciudad, que no se limite a algunas calles y que e incluya a todos los comerciantes, no sólo a los que pertenecen a dos asociaciones concretas, ya que hay un buen número de pequeños empresarios que no están asociados y que van a quedar excluidos de la bonificación del aparcamiento subterráneo anunciada por el alcalde”.

Ya era hora

En su opinión, “el comercio de proximidad no puede competir con las grandes superficies comerciales como lo está haciendo hasta ahora, sin apoyo de su ayuntamiento, y, precisamente disponer de aparcamiento gratuito en las proximidades es uno de los alicientes con los que tendrían que contar para jugar en igualdad de condiciones”. “Nos satisface que el Ayuntamiento haya decidido bonificar el aparcamiento, pero es necesario que afronte el problema de una manera global y no puntual como ha anunciado ahora”, ha señalado.

Según la responsable socialista, “ya era hora de que el equipo de gobierno del PP aplicara esta medida, pues corresponde a una propuesta realizada por el PSOE hace casi dos años, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento en octubre de 2018”. “Ha hecho falta una pandemia para que el alcalde se haya decidido a llevarla a cabo” ha manifestado, al tiempo que ha recordado que “por aquellas fechas, el mandatario del PP puso una alfombra roja para sacar a los clientes del comercio de proximidad de la ciudad y llevarlos hasta una nueva gran superficie comercial”.

Consejo de Comercio

Para Lidia Compadre, “éste es uno de los asuntos que el alcalde debería abordar en el seno del Consejo Sectorial de Comercio, si de verdad estuviera dispuesto a apoyar a estos pequeños empresarios que luchan cada día por mantener a flote sus negocios”. “Lamentablemente, el interés del alcalde no pasa más allá de lo propagandístico, pues para entender los problemas de los comerciantes y llevar a cabo actuaciones que necesitan con urgencia, debería haber convocado ya el Consejo Sectorial de Comercio”, ha indicado.

En este sentido, ha puesto de relieve que, desde la primera reunión de dicho consejo, en una sesión en la que quedó constituido el 21 de enero de 2019 -4 meses antes de las elecciones municipales-, no se ha vuelto a reunir, cuando, en su propio reglamento establece que se debe reunir en sesión ordinaria trimestralmente, “con lo que, como vemos, el interés del alcalde por recuperar el comercio de proximidad es tal que ni siquiera está cumpliendo su propio reglamento”.