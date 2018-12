Alfonso García: "Este año hay más equipo que nombres"

¿Qué balance hace de cómo está viendo al equipo con 24 puntos?

-Es diferente a las últimas temporadas. Está en una situación buena, justo en mitad de la tabla. El equipo está compitiendo, que es lo que pretendíamos. Encima de nombres se han traído jugadores que vengan a dar rendimiento y tengan hambre, como suele decirse. Estamos muy contentos.

¿Esperaba este rendimiento tras hacer una apuesta algo arriesgada?

-Al final siempre que se toman decisiones son apuestas. Otra cosa es que uno tenga mucha capacidad y vaya a tiro hecho a por jugadores muy contrastados de muchos años en una categoría determinada, que no es nuestro caso. Los últimos años hicimos algunos esfuerzos por jugadores contrastados que, por uno u otro motivo, no se terminó haciendo equipo. Este año hay más equipo que nombres posiblemente. Eso es el fútbol

¿Cómo valora el trabajo de Fran Fernández?

-Tiene la ventaja de que conoce los entresijos del club desde las bases y le da un valor añadido que está sabiendo explotar. Se está adaptando bien a la categoría y a los futbolistas. Nosotros para él y él para nosotros estamos en una simbiosis muy buena que ojalá siga.

Alfonso García, presidente de la UD Almería "Con Fran Fernández estamos en una simbiosis muy buena que ojalá siga"

¿Qué le parece que su hija Lorena haya tomado las riendas de acercar más el club a la sociedad?

-Al estar aquí continuamente, yo por el negocio tengo que estar en muchos sitios, pero ella reside aquí y siendo conocedora porque empezó conmigo a viajar desde que tenía 9 años y le gusta el fútbol y lo conoce, además de tener una carrera y dedicarse al ámbito deportivo e incluso ya da conferencias, sabe lo que hace y cada vez que me propone una cosa le digo que trabaje y le dé amplitud al equipo.

¿Gusta Dani Romera de cara al mercado invernal?

-El tema es que nos encontramos con 25 fichas y si viene algo tiene que ser porque lo demande la dirección deportiva y luego que dentro del límite salarial, el famoso 'fair play' financiero, nos lo permita tras ver los problemas que tienen muchos equipos. Estamos bien pero no para tirar las campanas al vuelo porque podemos tener problemas.

Alfonso García, presidente de la UD Almería "Si viene algo en el mercado invernal es porque lo valore la dirección deportiva y esté dentro del límite salarial"

¿Influirá que se mire hacia arriba en las posibles incorporaciones?

-Vuelvo a insistir en que dependerá de las necesidades que pueda haber, lo que puedan costar por el límite que no podemos desfasar y que encontremos al jugador que necesita el equipo. Hay que esperar y si llega, bienvenido sea.

Mañana es la Junta de Accionistas, ¿puede anticipar el dato del presupuesto 2018-2019?

-No porque hay unos accionistas que son los primeros que tienen que enterarse. Una cosa es el aficionado en sí, máximo respeto para él, pero los accionistas son parte del propio club. Voy a mirar cómo han quedado exactamente las cuentas, pero va a ser parecido al del año pasado.

¿Cómo ve la situación del Reus?

-Hay muchos más equipos que pueden tener un problema determinado y ya de por sí hay algunos que este verano se quedaron en agosto sin poder inscribir jugadores por el control financiero. Hay que tener cuidado porque al final es preferible tener jugadores de menor valía económica que no poder inscribirlos o tener problemas de toda índole porque está muy mirado por la Liga, la Federación, el CSD, la UEFA o la FIFA, son muchos organismos los que vigilan eso.

¿Vendrá bien el VAR el próximo curso? El penalti no pitado a Sekou está fresco...

-Los criterios arbitrales son los que mandan, pero entiendo que fue de los penaltis más descarados que he visto en fútbol en los últimos tiempos. Se tira tres o cuatro segundos con él agarrado hasta que lo tira de espaldas. No es que lo cogiera y lo soltase, hasta que no lo tiró no lo hizo y se vio. En fin, nosotros no decidimos, de poco sirve hablar.