Álvaro Giménez: “Espero marcar el tercero seguido ante mi tercer ex”

Álvaro Giménez se lanzó sin red hace unas semanas prometiendo una cifra de 15 goles a final de curso y lleva camino de lograrlo. De momento, a falta de una jornada para acabar la primera vuelta ya suma siete dianas, cifra que es la más alta en el aspecto realizador en toda su trayectoria profesional, por lo que el ilicitano, que viene de batir a dos de sus ex (Elche y Mallorca) confía en mantener la racha ante el cuadro en el que militó el curso pasado, la AD Alcorcón. Cauto, prefiere seguir hablando de los 50 puntos y desvela una buena amistad con Juan Carlos Real, con quien ha hecho buenas migas en el ataque.

El equipo atraviesa un gran momento ahora que el calendario se pone cuesta arriba...

–Estamos en una buena línea, llevamos muchos partidos sin perder y puntuando, algo muy importante en Segunda. Ahora vienen cuatro partidos que van a ser bastante complicados ante equipos que están arriba y esperamos afrontarlos como hasta ahora.

Prometió quince goles y lleva buen promedio, ¿qué sinifica para usted haber batido a estas alturas su mejor cifra goleadora en el fútbol profesional?

–Me da mucha más moral y confianza para afrontar los siguientes partidos sabiendo que queda media temporada y un partido para seguir ayudando al equipo. Espero que continúe el domingo con más goles.–¿El hecho de jugar pegado a la banda en otros equipos influyó en su cifra realizadora?–Sí, menos el año pasado en el Alcorcón, donde sí que jugaba más en punta, tanto en el Elche como en Mallorca siempre he jugado en banda. Es más complicado porque trabajaba mucho y me costaba más llegar arriba, pero al jugar arriba tienes muchas más opciones de hacer gol.

¿Su vuelta a Alcorcón se produce siendo más futbolista?

–Sí, claro. Es cierto que año a año me noto mejor futbolista. Se nota en el Almería y lo sé por el año pasado en el Alcorcón y los anteriores en Elche y Mallorca. Es algo positivo porque veo que voy avanzando día a día.

¿Cree que cayó de pie en la ciudad y el equipo?

–Pienso que también es porque la afición, tras los últimos años vistos, lo que quería era gente que se dejara todo por el Almería. En mi caso y el de mis compañeros está siendo así y por eso están super contentos. Si además puedo ayudar con goles, mucho mejor.

Viene de provocar cuatro penaltis, tres señalizados, ¿qué valoración le merece?

–No sé si es mejor que no hubieran hecho los tres penaltis porque estaba ahí para empujarla y poder marcar. Al fallar el segundo, el tercero no podía ni lanzarlo porque estaba muerto. Pero estoy contento porque significa que estoy ayudando y aportándole cosas al equipo. Espero continuar así.

¿Le extraña el cambio abismal del Alcorcón que dejó el curso pasado al actual?

–Es fruto de estos últimos dos años. Trabajan con más o menos el mismo plantel y aunque ahora han bajado un poco el nivel van a estar ahí y seguro que será un partido muy complicado allí.

¿Por qué da la sensación de ser un campo difícil pese a su escasa presión ambiental?

–Es cierto que dicen eso, pero tampoco tiene una afición que apriete mucho y el campo tampoco es tan pequeño como parece en cuanto al terreno de juego. Piensan eso porque como cada partido fuera es muy complicado e iremos allí a por todas.

¿Juan Carlos Real le ha dado las gracias por el trabajo oscuro que le hace y del que sale beneficiado en la segunda línea?

–Siempre hablamos y nos reímos de que él mete un gol y yo otro, siempre voy un paso por delante y es bueno. Aparte de compañeros somos buenos amigos y esperemos hacer muchos más goles juntos.

¿Dónde podría estar la clave para ganar en Santo Domingo?

–Tenemos que hacerlo como hasta ahora, jugando como sabemos, por fuera, y teniendo la suerte de hacer el gol. Si jugamos como hasta ahora en casa, también fuera lo estamos haciendo bien, tenemos muchas opciones de llevarnos los tres puntos.

Tiene la opción de marcar en tres jornadas consecutivas y ante tres ex tras hacerlo antes frente a Elche y Mallorca...

–Tampoco había metido dos goles seguidos nunca y lo he hecho justamente ante dos de mis ex equipos, espero seguir igual ante el tercero. Voy a trabajar igual para ver si llega el tercero allí.

Fran Fernández dijo que el vestuario es ambicioso y tanto Saveljich como Yan Eteki se marcan como meta el play-off, ¿se suma a ese discurso?

–Claro que quiero como objetivo jugar el play-off, pero hay que ser realistas. Tanto yo en otros equipos como el Almería los últimos años no hemos tenido unos años tranquilo, sufriendo hasta el último partido. Por eso es preferible ir partido a partido en busca de los 50 puntos. Cuanto antes los hagas nos podemos poner otros objetivos.

¿Convierte al Alcorcón en más peligroso el hecho de acumular cinco partidos sin ganar?

–Está claro que sí. El Alcorcón va a querer ganar en casa porque llevan un mes y pico sin hacerlo, más aún ante su afición. Será muy complicado, pero si lo hacemos como hasta ahora tendremos muchas opciones de llevarnos algún punto.

¿Es una motivación especial el hecho de que ellos sean sextos y puedan recortar distancias?

–Marcan el sexto puesto, pero no quita que si no ganas aún quedan muchos partidos. No creo que el partido del domingo diga quién va a estar aquí y quién allí. Es uno más y si lo ganas estás más cerca, pero no hay que ir con esa mentalidad.

Luego vienen al Mediterráneo Cádiz y Osasuna, ¿puede darse este mes la campanada?

–¿Por qué no? Encima tenemos dos en casa y se puede. Siempre digo que en Segunda puedes ganar a cualquier equipo y en cualquier campo. En esta Liga no te esperas lo que puede pasar y esperemos que este sea un buen mes para el Almería.

¿Qué nota le pondría a la temporada hasta la fecha?

–Un 7.

¿Qué opina el vestuario acerca del episodio del robo de la cartera a Owona que le ha impedido viajar desde Camerún?

–Tampoco hablamos mucho de ese tema. Sabemos que no ha venido por el problema de la cartera, pero no le damos mucha más importancia y esperemos que esté de vuelta cuanto antes.