Andoni López y Eteki, más juventud al grupo

Dos nuevas presentaciones para la Unión Deportiva Almería. Los medios estaban citados para la del lateral Andoni López y el club ha sorprendido anunciando el fichaje de Yan Eteki, que también ha hablado en la sala de prensa. El exsevillista firmó de madrugada y ya está entrenando a las órdenes de Fran Fernández.

El centrocampista dijo lo siguiente sobre su fichaje. "El Almería siempre ha sido mi primera opción, ha peleado mucho por estar aquí y tenía muchas ganas porque el club ha apostado por mí y me han hablado muy bien de mí", que se definió así: "Soy contundente, puedo respaldar a los compañeros cuando suben. También puedo sacar el balón con calidad. Soy un todoterreno", afirma el africano, que el próximo domingo cumplirá 21 años.

Por su parte, Andoni López habló sobre la juventud del equipo. "En la mayoría de los equipos es bueno que exista esa compensación entre juventud y veteranía. Quizás los jóvenes puedan da cosas que los más mayores no puedan dar y al revés", apunta el zurdo, que prefiere jugar pegado a la línea de cal: "Yo jugaré donde me ponga el míster. En pretemporada probé como central zurdo por la falta de jugadores que había en el Athletic. Pero donde he jugado y donde más cómodo me siento es en el lateral zurdo".