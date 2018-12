Arzura apunta a ser el retoque por Yan Eteki en Elche

La profundidad del plantel rojiblanco permitirá a Fran Fernández salir del apuro en el que Yan Eteki metía a su equipo tras ver frente al Lugo su décima cartulina amarilla en lo que va de curso, habiendo disputado trece partidos. El rendimiento del camerunés venía dejando bastante que desear en las últimas jornadas, por lo que la entrada en el once de Joaquín Arzura puede incluso resultar beneficiosa para la dinámica colectiva.

Es el único retoque que se atisba, siempre y cuando las lesiones o recuperaciones no trastoquen los planes, de cara a la visita al Martínez Valero el próximo sábado (20:00 horas) para medirse al Elche. El once tipo está bastante asentado y dado que el equipo acumula cinco jornadas consecutivas sin perder no se esperan grandes cambios, si acaso la entrada de Andoni López en el carril zurdo por Iván Martos en el caso de que el vasco llegase a tiempo de entrar en la lista, si bien a día de hoy parece una posibilidad prematura.

Otro futbolista que podría a regresar a una convocatoria tras estar más de un mes en el dique seco y luego otro par de semanas al no sentirse cómodo con la máscara protectora con la que entrena para evitar golpes tras sufrir una fractura facial es el también argentino Pablo Caballero.

La duda está en ver si Andoni López llegará; si no pudiera Iván Martos repetiría en el carril zurdo

La sanción de Sekou Gassama, que vio la roja directa ante el Lugo por propinarle un cabezazo a un rival (golpear a un contrario con la cabeza en la cara estando el balón en juego, pero no en disputa entre ambos, a tenor literal del acta de Soto Grado), le da muchas cartas de entrar en la lista como potencial sustituto de Álvaro Giménez en caso de incidencias durante el transcurso del duelo o que la situación demande jugar con dos arietes.

El resto del once a priori será el habitual, con René bajo palos y una zaga formada por Romera en el lateral diestro, probablemente Iván Martos en el zurdo, la dupla Saveljich-Owona en el eje con De la Hoz y Arzura en el doble pivote, Rioja y Corpas como extremos, Juan Carlos Real de enganche y Álvaro Giménez en punta. Si acaso puede tener opciones de ser alineado de inicio Narváez, que mejora las prestaciones de Rioja en zona de finalización.