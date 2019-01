Corona: "Considero imposible la llegada de Dani Romera"

Ojalá. Nosotros sabíamos desde principio de temporada que íbamos a tener una situación de cuatro jugadores que llegados estas fechas estarían bien físicamente. Fran Rodríguez no está llegando a esas fechas, Gaspar ha llegado mejor de lo esperado, Samu de los Reyes ya está y el propio Nano también se ha reincorporado. Aguza cayó lesionado y ha estado desde la eliminatoria de Copa ante el Reus sin poder participar. Son elementos que incorporamos a la plantilla y elevan la competitividad. En el medio del campo, por ejemplo, tenemos a cuatro medios, que prácticamente durante toda la temporada no lo hemos tenido.

El Castellón no se ha puesto en contacto con nosotros para absolutamente nada. Habiendo un contrato de cesión, entendemos que el Castellón tendría que haberse puesto en contacto directamente con nosotros. No estoy yo aquí para comentar lo que haya podido salir en la prensa de Castellón.

Nosotros somos un club que dependemos mucho de nuestra permanencia en la LFP para poder proyectar de cara al futuro porque el aspecto económico es muy importante en el apartado de las renovaciones. Ahora mismo hay once jugadores con contrato en vigor para la temporada que viene, más un cedido, más alguna aparición del filial, como la de Iván. Es decir, no tenemos un equipo desmantelado para junio. Dependemos mucho de certificar la permanencia. A medida que la tengamos más cerca, se verá si podemos dar esos pasos, que estamos deseando. Los 50 puntos en ese sentido son más necesarios para cualquier otro paso. Conseguirlos cuanto antes nos facilita mucho la tarea. Sería una delicia planificar con dos meses de antelación.

Cuando digo que no queremos ser protagonistas, también es en ese sentido. En los últimos días de agosto estábamos preocupados de cómo terminábamos de completar la plantilla y el día 28 se nos puso en liza el tema de Joaquín y fue un verdadero, entre comillas, caos. Generó una situación nueva difícil de gestionar en tres días. Imagínate si tenemos una situación de este tipo el 28 de enero, que no queremos. Intentaremos no escuchar nada. Somos un club que está despertando muchos comentarios de lo bien que lo están haciendo nuestro técnico y jugadores que no conocían, también entre comillas, el mercado de Primera y Segunda División.

Me gustaría mandar el mensaje de que nosotros en este mercado pretendemos ser casi más espectadores que protagonistas. El mercado de enero es muy peculiar porque responde a necesidades y no las tenemos ahora mismo. Tenemos una plantilla de dos jugadores por puesto, tres en alguno e incluso cuatro, con la aparición de Iván Martos. Nuestra obligación es estar preparado por si existe la posibilidad de mejorar la plantilla, hacerlo. Por tanto, habría que hacer hueco. Serán análisis puntuales y momentáneos. Tenemos una plantilla larga y muchas veces pretendes acortarla y a la postre tienes problemas porque existen lesiones. Vamos a ir muy particularmente a cada caso, analizando más puntualmente que de forma generalizada.

Lo primero que me dice la tabla es que en nuestra liga vamos tan sólo detrás del Alcorcón. Hay verdaderos miuras y de los que componemos esa otra liga más humilde y modesta, sólo el Alcorcón está haciendo mejor competición que nosotros. Esa es la primera reflexión de la tabla. Más allá de eso, quedan 23 jornadas, algo que es un mundo en Segunda División. El año pasado a estas alturas el Lugo estaba peleando por el ascenso directo e hizo 55 [puntos]. Sumó 20 ó 22 puntos. Si nosotros de aquí al final sumamos 20 ó 22 puntos, probablemente tendremos un problema muy serio. Y puede pasar. También es cierto que el Valladolid estaba sumido en una crisis importante, creo que con 25 ó 26 puntos, al igual que nosotros, y acabó ascendiendo a Primera. La conclusión es que hay que seguir en esta línea, yendo partido a partido, día a día. El objetivo es que cada día el equipo sea mejor. A mí cada día me gusta más. Me gustó más ante el Deportivo que ante Las Palmas a pesar de que el resultado fuese diferente. Me gustó más en Elche que en Soria, donde ganamos.

Estamos muy contentos. Al principio de temporada desgranamos las líneas que queríamos que siguiese el equipo, el camino en el que transitase. Y más o menos estamos en ello. Hablamos de que no íbamos a ser un Almería mejor que nadie y es cierto. Pero también dijimos que vamos a competir con todos y es también muy cierto. El equipo se ha enfrentado ya a 19 rivales y salvo en Cádiz, que fue un aterrizaje forzoso en la categoría, siempre ha podido ganar, perder o empatar, pero transmitiendo competitividad, alegría y buen fútbol en ocasiones. ¿Se puede mejorar? Siempre. Estamos en una línea buena, aunque todavía no se ha conseguido nada.

"No hay noticia en torno al filial"

Sobre la necesidad de reforzar el plantel de Esteban Navarro, Corona expresa su escepticismo": Entiendo que tener al equipo en una clasificación tan baja genera malestar a todos. Es normal y obvio, pero estamos en una competición, hablo de memoria, que tiene sólo a seis o siete filiales en Segunda B. Es una liga de otro nivel. El equipo en una disposición que no es diferente a la del Sevilla, cuyo club tiene 200 o 300 millones de presupuesto. El Mestalla está penúltimo; Peralada, antepenúltimo; Deportivo B, penúltimo; Atlético Malagueño, detrás nuestra. Con un poco de análisis, no hay noticia en torno al filial. Es una competición muy difícil. A partir de ahí, una vez que consigues la plaza en Segunda B, estamos obligados a hacer todo lo posible por mantenerla. En este mercado de enero también estaremos muy pendientes si podemos mejorarlo respetando ciertas políticas de filial. No queremos salirnos de eso. No es raro ver incorporaciones ver fichajes de 26 ó 28 años en filiales. Puntualmente no estamos cerrados a nada, pero queremos ceñirnos a una política de filial porque estas incorporaciones no te la aseguran [la mejora] y si encima vamos a perjudicar a chicos nuestros para que compitan cada domingo y cojan experiencia para tenerlos en la primera plantilla... Son argumentos que se contraponen".