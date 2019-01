Yan Eteki: "En el vestuario somos ambiciosos y pensamos en el play-off sin limitarnos solo a los 50 puntos"

Cumplida ya su segundo ciclo por acumulación de amonestaciones en el último duelo del año disputado en Elche, Yan Eteki enfila el inicio de 2019 con ganas de regresar al once inicial de Fran Fernández en el duelo de Reyes frente al Real Mallorca, donde también espera mucho público al disputarse a mediodía. El camerunés, al igual que Saveljich, no se conforma con luchar por la permanencia.

¿Cómo encaran el partido ante el Mallorca tras las vacaciones?

-Estamos muy ilusionados porque es un partido muy difícil pero somos fuertes en casa. Queremos darle una victoria en casa a la afición tras varios partidos sin ganar y tenemos ganas de dedicársela, por lo que estamos preparando el partido de la mejor forma posible.

A nivel personal, ¿le costó retomar su mejor versión tras irse con la sub-23 de Camerún?

-Me veo siempre bien, intento entrenar de la mejor forma posible. Es cierto que cuando volví de la selección noté un pequeño cansancio, pero intento hacerlo lo mejor posible, lo importante es el equipo.

¿Contento por llevar seis partidos consecutivos sin perder?

-En Segunda todos los puntos valen oro y llevamos una buena dinámica. Cuando no se puede ganar, por lo menos que no se pierda, encima en una categoría donde cada punto vale mucho. Intentaremos sumar en todos los campos posibles saliendo a ganar.

¿Le ha pedido Fran Fernández que levante un poco el acelerador tras cumplir dos ciclos de sanción?

-En mi puesto es muy complicado porque caes entre la defensa y el ataque y cada falta que haces se nota. Me ha dicho de subir el ritmo y seguir así porque si doy rendimiento no tiene sentido bajar. El tema de los árbitros es otra cosa, pero yo no puedo bajar. Fran me ha dicho que siga entrenando fuerte y dé todo lo que tengo porque en una temporada hay altibajos, a veces estás más arriba y otras más abajo, lo importante es una línea media que dé rendimiento al equipo.

¿La clave ante el Mallorca puede estar en mejorar la precisión en ataque?

-Nosotros la verdad que los últimos partidos estamos llegando mucho y no metemos todos los goles que queremos, pero entrenamos para acertar más y tener a cero la portería en defensa. Este partido vendrá marcado por los pequeños detalles porque el Mallorca es un rival muy difícil que trabaja muy bien en defensa y ataque. Eso dará los puntos y espero que caigan de nuestra parte.

Saveljich siempre dice que el objetivo es jugar el play-off, ¿cómo lo ve usted?

-Todos en el vestuario somos ambiciosos, siempre queremos más y más, pensar en el play-off nos hace dar un poco más y no limitarnos a querer nada más que salvar la categoría. Siempre es bueno tener una ilusión y ganas de mejorar. No podemos pensar solo en los 50 puntos, sino mirar hacia adelante.

¿Cuáles son las armas del Mallorca?

-Es muy bueno en las transiciones, con bandas que son muy rápidos. Es un equipo completo, defiende bien y con el balón son buenos. El que cometa menos errores ganará.

¿Buen regalo para la afición ganar en el día de Reyes?

-Queremos que vengan muchos seguidores y daremos el 100%, sea con victoria, derrota o empate siempre sudaremos esa camiseta.

¿Cree que el mercado invernal puede desestabilizar la buena armonía del vestuario?

-Nosotros entrenamos bien y pensamos en los partidos. Hay gente que se ocupa de eso, nosotros nos centramos en el día a día y en ganar el domingo.