FF: "No estoy contento con el punto"

Fran Fernández indicó acerca del empate sin goles ante el Cádiz que "hemos dominado con un ritmo alto durante la primera parte y hemos estado cerca de ganarla; pero la segunda parte hemos estado cerca de perderla. Hemos hecho lo que hemos podido, pero en casa hay que ganar. No han variado con la expulsión, han cerrado bien los espacios para salir a la contra. No hemos perdido balones, algo que hemos hecho bien. Este tipo de partidos tan cerrados no nos vienen bien. No estoy contento con el punto porque en la segunda parte nos han faltado recursos y tras la expulsión, nos hemos desesperado pese a tener uno más. La ambición no nos han llevado por el camino correcto. Demirovic es un buen refuerzo, diferente a los delanteros que tenemos en plantilla y creo que hoy nos hubiera venido bien".

Saveljich "Era importantísimo ganar, lo hemos intentado, pero no pudimos; en casa hay que dar un poco más"

Cervera, por su parte, dijo lo siguiente: "El empate es justo, desde fuera puede parecer un partido aburrido. Nos ha faltado robar más balones, aunque hemos defendido bien. El Almería ha tenido más el balón, pero no nos ha creado apenas peligro. Después los jugadores se han cansado y el partido ha muerto. Hemos limitado muchísimo a un equipo que ha perdido solo un partido en casa".