FF: "Le dedico la victoria a los que perdieron en Villarreal"

¡Qué diferente era la voz de ayer de FF con respecto a la del miércoles! Aunque el zapillero no suele mostrar sus sentimientos, sí que es cierto que transmitía alivio por haber sido capaz de reencontrarse con el triunfo. El 1-2 tiene una dedicatoria incluida.

“Es una victoria muy meritoria por darle la vuelta al marcador y por reaccionar después de encajar un gol tan pronto. Hemos sabido sufrir todos juntos, le dedico esta victoria a los que perdieron en Villarreal y no han podido jugar hoy [por ayer]”, dijo el técnico rojiblanco en UDA Radio, antes de ensalzar el espíritu que tiene el conjunto rojiblanco: “Somos un equipo, todos ganamos, todos perdemos. Lo importante es que haya esta competitividad en la plantilla”.

Eso sí, no todo fue felicidad. FF reconoce que se enfadó bastante cuando el Oviedo se adelantó en el marcador, porque sabían que esa jugada es característica en el conjunto ovente. “Habíamos trabajado la jugada de su gol, pero no nos ha salido bien. Hemos reaccionado bien, aunque ha habido cosas en la primera parte que no me han gustado. Después nos hemos sobrepuesto bien y hemos tenido ocasiones para remontar”, lo que le permite a los rojiblancos sumar 23 puntos y tener en sus manos los 25 que marcan media salvación. De ganar al Lugo el próximo domingo en el Mediterráneo, se conseguirían: “Al final, siempre competimos, éste es el camino. Esperemos seguir en este camino y afrontar de la mejor manera el próximo partido ante nuestra afición, importantísimo antes de Navidad”, finalizó el míster.