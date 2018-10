FF: "Tenemos opciones para sustituir a Corpas"

Fran Fernández acaba de pasar por la sala de prensa para hablar sobre el encuentro de este sábado ante Las Palmas. "Tenemos ganas de jugar ante nuestra afición contra uno de los mejores equipos de la categoría. Son un equipo muy fuerte como bloque y en lo individual, jugadores que son de primera se han aclimatado rápidamente a la división”, choque en el que no estará Corpas: "Las oportunidades están para aprovecharlas, el jugador que entre en el once está totalmente preparado para jugar. Tenemos opciones para sustituir esa baja, muchas variantes aunque no en el mismo perfil".

Después de la decepción que supuso la derrota del pasado sábado, la UDA confía en dar ahora su mejor versión. "La afición hizo un esfuerzo enorme para ir a Córdoba, deseamos que llega ya el sábado para darle una alegría. Lo importante es generar ocasiones de gol, hay que saber crecer cuando tienes el balón. En nuestro campo, con doce, tenemos que ser uno de los equipos más fuertes de la categoría".