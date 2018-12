FF: "No van a poder desestabilizarnos"

Fran Fernández ha aprovechado la rueda de prensa de esta mañana para mostrar su malestar por algunas informaciones de las últimas semanas, entre ellas la que publicó este miércoles Diario de Almería, a propósito de las primas a los futbolistas por los partidos ganados en casa. La primera pregunta fue sobre el partido del Lugo, pero el míster quiso dar su opinión al respecto de la noticia. "Tenemos un partido muy difícil ante un rival directo. Venimos de un buen resultado y creíamos que iba a ser una semana tranquila para preparar este partido, pero creo que se está siendo injusto con esta plantilla. Están saliendo informaciones que no deben de salir, que no son del todo ciertas. Esta plantilla merece más apoyo del que está recibiendo, tenemos que ir todos en la misma dirección. Estamos en un año muy bueno después de cinco muy complicados, con un proyecto nuevo que está sacando buenos resultados. Si queremos crecer, tenemos que ir de la mano. No puede ser que se les esté dando palos en todo momento a estos jugadores. El grupo es una piña, no van a lograr desestabilizarnos".

Una vez expresada su opinión, el técnico zapillero ya sí habló del encuentro del próximo domingo, en el que sólo piensan en ganar. “Llevamos varios partidos sin dejar la portería a cero. También tenemos el objetivo de conseguir una segunda victoria consecutiva y despedir el año ante nuestra afición con una alegría. Vamos a ver cómo llegamos al parón y a partir de ahí pensaremos en nuevos objetivos. Ahora queremos superar los 25 puntos", que pueden conseguirse frente al cuadro gallego en un partido en el que no estará Andoni López.

Finalmente, el míster también expresó su preocupación por el Reus, que puede desaparecer en las próximas fechas. "Todo nuestro apoyo al Reus. Esperamos que se solucione su situación, ha sido un rival muy digno".