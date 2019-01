"Firmo este sufrimiento por querer estar arriba"

Sin apenas vacaciones navideñas, puesto que el móvil le ha estado sonando día sí y día también, el de Huércal de Almería está feliz nuevamente en su casa e ilusionado con el proyecto que, ahora sí, está haciendo disfrutar a los aficionados.

Acaba de empezar 2019, pero es obligatorio echar la vista atrás para hacer un balance de 2018.

La segunda parte de la pasada temporada fue mala para el equipo. No fue normal que hubiera tres lesiones de larga duración, más los tres meses de Tino Costa por la rodilla. Se juntaron una serie de factores que nos hicieron llegar a la última jornada con el agua al cuello. Creo que ha habido un ejercicio de saber dónde estamos, de saber lo que queríamos, de saber lo que hacía falta y lo que podíamos contratar en el mercado. El nivel de autocrítica de Corona y el mío ha sido alto. Con los recursos que hemos contado, creo que le hemos sacado el mayor beneficio posible y en este primer tramo de la presente temporada, la cosa está saliendo bien.

Parece que se han acabado las temporadas aciagas.

El club llevaba desde el año del descenso a Segunda haciendo temporadas bastante malas. Ahora, por lo menos estamos disfrutando. Incluso al principio, pese a no ganar, el equipo contagiaba ilusión, ganas, hacía buen fútbol. La gente aplaudió mucho el día del Málaga, que perdimos, algo que yo no veía desde hacía mucho.

Sigue habiendo sufrimiento, pero ahora porque no llegamos a los puestos de ascenso.

Siempre se sufre en el fútbol, nunca estamos contentos. Pese a haber equipos con más presupuesto, estamos en la misma competición y queremos ganarlo todo. Firmo este sufrimiento por querer llegar arriba, intentaremos que el equipo esté en una posición en la tabla que nos ponga a todos muy contentos.

¿Cómo está Ibán en su casa, a la que volvió en 2017?

Muy contento, siempre con el plus de exigencia que tiene cualquier persona de la casa. El sufrimiento es mayor, ese sentimiento de pertenencia te hace estar 24 horas pegado al teléfono o viendo partidos.

Una Navidad con 20º, ¡qué distintas a las de Rusia!

Por suerte, Almería tiene una calidad de vida excelente, todo el mundo quiere venir aquí, creo que somos unos privilegiados. Te das cuenta sobre todo cuando estás fuera de aquí. Más allá del día a día como ciudadano de a pie, como jugador o entrenador no es lo mismo entrenar en un campo embarrado o helado, que hacerlo con las condiciones óptimas que tenemos nosotros.

Entre el banquillo y la secretaría Nacido en Huércal de Almería, Ibán nunca ha llegado a jugar como profesional, aunque desde 2005 está pegado a un balón de fútbol como profesional. Su primer experiencia en el banquillo la tuvo en el Atlético Vícar en Primera Andaluza, lo que le permitó fichar por el Roquetas como secretarío técnico. Allí iba a vivir el ascenso a Segunda B, momento en el que reemprendía su trabajo como míster en el Vera. En Las Viñas vivió los estragos de la crisis económica y se marchó al juvenil de la UDA, donde iba a conocer a Javi Gracia, con el que vivió el ascenso a Primera como segundo y con el que iría a Málaga y Rubin Kazan ruso. En 2017, Corona lo llamó para la secretaría técnica rojiblanca.

¿Cómo es su trabajo codo con codo con Corona?

Normalmente llego al club sobre las nueve de la mañana. Veo al filial por si necesitan algo, luego me paso por el primer equipo y me voy al despacho para ver partidos de otros jugadores, de diferentes equipos de la categoría. Por la tarde también estoy en la oficina. Pero esto es de lunes a viernes, ¡imagínate los fines de semana! Salgo de viaje el viernes de madrugada y regreso en la madrugada del lunes o el propio lunes por la mañana. El fin de semana veo el número partidos de fútbol fuera de Almería.

¿En qué se diferencia su trabajo del de Corona?

Es similar, pero Corona está más pegado al día a día del primer equipo, normalmente viaja con ellos. Casi siempre que puede ve también los partidos que hay por la zona que son interesantes para nosotros. Él controla todas las categorías del club, está muy encima del trabajo del filial y en permanente contacto con Agustín Sánchez, coordinador de las categorías inferiores. Él tiene el control deportivo del club.

A Ibán siempre le ha gustado el trabajo de cantera.

Sí, porque yo no he sido futbolista. Si quieres llegar al fútbol de élite, tiene que ser con trabajo, desde un aprendizaje guiado y con muchas experiencias que eviten equivocaciones. Cuando puedo, me doy una vuelta y veo a nuestros equipos de base, aunque es cierto que no siempre hay tiempo para ver todo lo que me gustaría.

¿Se esperaba el rendimiento que está dando el primer equipo?

Tanto Corona como yo queríamos un equipo rocoso, un equipo bien trabajado por Fran, un equipo que iba a hacer kilómetros sobre el césped. Quien nos quiera ganar, tiene que hacer muchas cosas bien y es dificilísimo hacer las cosas mejor que nosotros. Somos un prototipo de equipo de Segunda, lo que queríamos. No sé si saldrá mejor o peor la cosa, pero tenemos mucha confianza en este proyecto.

Misma pregunta sobre FF.

Sabemos de su valía como entrenador y no hemos tenido ninguna duda sobre él. Cuando no tienes dinero para fichar jugadores que te ganen partidos, lo importante es hacer equipo, hacer vestuario, y sabíamos que Fran eso sabe manejarlo.

¿Qué podemos esperar del mercado invernal?

Va a ser tranquilo, a día de hoy el club cuenta con veinticinco fichas y para que haya llegadas, tiene que haber salidas. Nosotros estamos muy contentos con todos, creemos que la base del éxito es la plantilla. A día de hoy, no tenemos prisa para hacer algún movimiento. Pero en el fútbol nunca se sabe porque algún futbolista te puede pedir la baja o se puede plantear una ganga. Veremos cómo se presenta el mercado.

El filial sí que necesita que se le meta mano.

Evidentemente, ha tenido un período de adaptación bastante duro a la nueva categoría. Hubo jugadores claves en el ascenso que ya no están y eso se nota. Sin perder la cabeza, intentaremos apuntalarlo donde se necesite.

¿Le va a dar al primer equipo para estar arriba?

De momento hay que mirar los 50 puntos. Nunca se sabe, si el equipo sigue con esta dinámica de trabajo y con esta predisposición, le va a dar para ilusionarnos y para no hacernos sufrir.

¿Su Navidad está siendo con fútbol o sin fútbol?

Con fútbol. Al final, es lo que nos gusta, no me cuenta levantarme e ir a la oficina o cogerle el móvil a un agente. Lo hago más como si fuera un pasatiempo que como trabajo.

Los secretarios técnicos sí que se pueden permitir algún mantecado, algún mazapán, algo de turrón...

Yo no tengo problema, no soy de comer mucho, pero no tengo problema en tomar algún dulce navideño.

¿Echa de menos los banquillos?

Sí, la verdad es que sí, pero es como si me preguntas que si quiero más a mamá o a papá. No sé dónde me ubicaría, soy feliz estando en un equipo de fútbol, soy feliz estando en el Almería y en el futuro, Dios dirá.

Ibán estuvo en la época moderna del fútbol almeriense, donde había bastante dinero. Ahora, después de la crisis, parece que la cosa empieza a mejorar.

Ha sido una pena, recuerdo tener Almería seis equipos en Tercera, tres en Segunda B y el Almería en Primera. El fútbol almeriense gozaba de mucha salud, esperemos que poco a poco vaya resurgiendo. Por el bien de todos, y por supuesto para el bien del club, puesto que también es importante para nosotros que haya equipos punteros, deseo que nuestro fútbol vuelva a crecer.

¿Mantiene el contacto con Javi Gracia?

Sí, por supuesto, con los buenos amigos y con las buenas personas siempre trato de mantener el contacto. Con él y con su cuerpo técnico tengo una excelente relación y por supuesto que le deseo lo mejor en Inglaterra [dirige al Watford Football Club de la Premier League].

Este proyecto de la UDA va a ir formando una base de futuro con la Primera División entre ceja y ceja.

Nosotros este año queríamos hacer esta base sólida, no tener que firmar cada verano diecipico futbolistas. Ha sido una barbaridad, teníamos la necesidad de hacerlo y lo hemos hecho, pero ha sido una auténtica barbaridad. Queremos tener un bloque sólido y apuntalarlo cada verano.

Hay que tirar de tópico para cerrar una entrevista navideña, ¿qué le va a pedir Ibán a los Reyes Magos?

Mira, yo le voy a pedir salud. Con la salud viene el trabajo y viene todo. Luego, está claro que nos vendría bien un poco de buena suerte, porque en momentos puntuales se necesita para ir mejor en la competición.