Fran Fernández: "Estuvimos espesos y precipitados"

Con todo, reconocía los merecimientos contraídos por el rival: “ El empate es justo , en los dos anteriores no, fuimos merecedores de la victoria. El rival llevó el partido a su terreno y le salió bien. Para nosotros sumar es bueno, no es para celebrarlo, pero sí para valorarlo”.

Rodri: "Las Palmas, Dépor o Sporting no generaron juego en Almería"

“El punto me parece muy positivo porque llevamos ya tres partidos que sacamos puntos y el equipo está creciendo. Las conclusiones son positivas y hay cosas a mejorar. Las Palmas, Dépor o Sporting, equipos con potencial importante, no fueron capaces de generar juego como nosotros en la primera parte con combinación. Me comentaron que en televisión se vio que pudo haber penalti a Pardo, pero no entro porque estoy lejos y no me gusta opinar de los árbitros. Son jugadas muy rápidas y aciertan en el gol que nos anulan”.