Fran Fernández: "Si nos ganan en intensidad, malo"

El míster rojiblanco se mostró insatisfecho con el encuentro de sus jugadores en Córdoba, donde se vio a un equipo local mucho más metido en el entcuentro. "Las sensaciones son regulares. Hemos dominado algunas fases, pero teníamos demasiada posesión siendo lentos. Y un partido lento no nos conviene. Teníamos opciones del último pase, pero no estábamos acertados. Hemos tenido posesión, acercamientos, sin pero no ocasiones reales. Se ha notado la intensidad que han puesto ellos, la necesidad que nos ganen. Y si nos ganan en intensidad... Sabemos cuál es el camino a seguir, hay que olvidarse de esta derrota y seguir. Nos estaban llegando bastante, alguna tenemos que entrar. No hemos sido intensos, las marcas no estaban fijas. Es algo que sabemos que hay que mejorar".