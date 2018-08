Fran Fernández: "He puesto las mejores armas que tenía"

No es Fran Fernández hombre de buscar excusas poco creíbles, suele poner los puntos sobre las íes y hace análisis bastante críticos de sus partidos tanto a nivel personal como en las salas de prensa. Y el encuentro de ayer demandaba exigencia por parte del míster para evitar que las sensaciones que transmite el equipo, sean una constante en este arranque liguero.Los fallos cometidos por los rojiblancos evitaron que se volvieran con algún punto hacia Almería. “El Cádiz ha sido superior desde el primer momento, sabíamos que lo íbamos a pasar mal. Hemos cometido demasiado errores, aunque hemos competido hasta el último segundo, que es lo que tenemos que hacer”, aseguró el almeriense que defiende que puso sobre el césped lo mejor que tenía, ante tantas bajas en la primera jornada liguera: “Hemos presentado las mejores armas que teníamos, no ha funcionado nada de lo que hemos probado. Tenemos que mejorar, sabemos que vamos a sufrir mucho. Tenemos que ser más valientes, salir mejor al campo”, dijo como autocrítica.Fue claro y directo a la pregunta sobre lo que le había faltado al equipo en el Carranza “Nos ha faltado personalidad, valentía y creer más en nosotros. El esfuerzo ha estado presente, pero no sólo con esto se gana”, y lo que le falta todavía a este equipo posiblemente haya que buscarlo en los pocos días de mercado que quedan: “Estamos abiertos a las mejoras de la plantilla que, por lo visto hoy [por ayer] sobre el terreno de juego, hace falta”, terminó Fran Fernández la rueda de prensa de la primera derrota.