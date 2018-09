Fran Fernández y el reto del tercer partido

Fran Fernández ha pasado esta mañana por la rueda de prensa y ha asegurado que tienen ante sí un importante partido. "El reto es ganar tres partidos consecutivos, tenemos que seguir trabajando y ser ambiciosos. Lo importante es ganar los máximos puntos posibles para sumar confianza”, y tratará de hacerlo frente al Reus: "Nos visita uno de los equipos más peligrosos fuera de casa de la categoría, personalmente me gusta su propuesta futbolística. El vestuario está tranquilo, con ganas de que llegue el domingo y jugar ante su afición. No creo que haya euforia, he visto al equipo tranquilo y consciente de nuestro camino”.

El que no va a poder estar es Nano, que ha sido operado hoy de su talón. "No lo está pasando bien y al final ha tenido que pasar por quirófano. Es capitán y un jugador fundamental, lo necesitamos cuanto antes”.