Fran Fernández: "Nunca le he dado un tirón de orejas a la afición"

Fran Fernández ha puesto rumbo a Villarreal en el autobús con el plantel tras comparecer ante los medios para hablar de la vuelta de la ronda de dieciseisavos de final que disputan este miércoles en El Madrigal (20:30 horas). El técnico zapillero analiza el momento de su equipo y le dedica unas palabras a la afición, aclarando que nunca ha pretendido darle ningún 'tirón de orejas'.

¿Contento por los que pueden reaparecer?

-Entra en la convocatoria Gaspar, no sabemos si va a participar o no, pero está entrenando bien y a nivel motivacional le vendrá bien para seguir trabajando como lo está haciendo. Ya veremos cómo está el partido para que pueda disputar unos minutos. Entra Nano, que podrá jugar, Ibiza está al 100% y puede competir a buen nivel. Caballero no ha podido entrar porque no lo vemos cómodo con la máscara aunque ha querido hasta el último momento. Hemos visto conveniente que no y estará disponible muy pronto. René no va porque hacemos un viaje demasiado largo, llegaremos el jueves muy tarde y prefiero que entrene aquí tranquilamente y esté a tope para Oviedo.

¿Sueña el vestuario con pasar de ronda?

-Planteamos la eliminatoria como un premio por las dos rondas pasadas. Creo que la ilusión es tremenda por cómo se produjo la ida y fuimos capaces de competir contra un gran rival. Vamos a un estadio que apetece mucho jugar. Haremos una alineación y convocatoria acorde a los anteriores partidos de Copa del Rey, con jugadores que están teniendo menos minutos y siendo menos protagonistas, pero mucho en esta competición, haciéndolo de maravilla.

¿Se va a ver un Almería más ofensivo?

-Más de lo que se está viendo es complicado. El último partido teníamos solo dos ofensivos en el banquillo y salieron. El equipo siempre sale a buscar portería contraria, con línea adelantada, presionando arriba, más imposible. Espero que seamos valientes porque de lo contrario no tendremos ninguna posibilidad. Con ilusión haremos un buen partido. Hay partidos más o menos acertados, pero el equipo tiene una cara siempre y esa seña de identidad. En el juego tenemos muchas cosas que mejorar, pero se ha dado un paso adelante en muchas facetas del juego pero nos falta bastante más. Tenemos margen de mejora aún con jóvenes que quieren seguir explotando.

¿Qué le pasa a De la Hoz?

-La semana pasada tuvo una herida que se le podía abrir. Tuvo que jugar con molestias y no estuvo al 100%. Vemos conveniente que descanse y entrene aparte del grupo, donde no pueda producirse ningún golpe. A partir del jueves estará disponible con todo el grupo.

¿No cree que lo toques de atención a la afición corresponden a otros estamentos del club?

-Digo lo que digo y lo que no, no. Nunca me he quejado de la gente que viene al estadio. Al contrario, he dicho públicamente que tenemos una de las mejores aficiones, en mayor o menor número. Tanto los que viajan como los que vienen al Estadio, no tengo ningún tipo de queja. Sí creo que en este proyecto nuevo necesitamos más número de gente. El otro día esperábamos tener más aficionados, como es normal, y nada más, solo dije eso. No he pegado ningún tirón de orejas a la afición porque no soy nadie para hacerlo, estoy superencantado porque el año pasado nos ayudó a salvarnos siendo el jugador número 12. Nos ha ayudado en todos los partidos de Liga como local, ha viajado de forma numerosa y no pudimos corresponderle, teniendo esa deuda aún con ellos. Sinceramente creo que lo hacen de maravilla, no he dicho nada malo ni he pegado ningún tirón de orejas.

¿Los cuatro partidos sin ganar en Liga pesarán en Copa?

-Somos una plantilla, un colectivo, no ganan unos y pierden otros. Los que salten en Villarreal, según el resultado que obtengan, beneficiarán o perjudicarán al resto. Todos somos importantes aunque es una competición diferente ante un Primera. Quienes jueguen mañana no tendrán los minutos de competición para estar al 100%, somos conscientes, pero a pesar de eso en la ida lo hicimos de maravilla.

¿Espera un Villarreal diferente al de Liga?

-Vino en una situación parecida en la ida. Creo que van a intentar ganar por todos los medios, sacando al mejor equipo porque cuando tienes una dinámica negativa y por debajo de las expectativas quieres cortar la racha cuanto antes, más ante un club humilde de Segunda, pondrán toda la carne en el asador para ganar.

¿Cuándo se verá al Almería que busca?

-Está ya, digo que tenemos margen de mejora. Los objetivos marcados se están consiguiendo, nos gustaría ser invencibles, pero eso es imposible. Somos conscientes de dónde estamos, somos un club humilde y el que no quiera verlo es su problema. Competimos al máximo nivel y hemos realizado partidos de local casi perfectos que han generado unas expectativas muy altas. Mantenemos una línea y estamos contentos.

¿Qué partido se espera en El Madrigal?

-Espero un partido en el que el rival quiera meternos atrás, tener mucha posesión de balón, jugarán con dos delanteros rápidos al espacio, por lo que en defensa organizada hay que tener las líneas muy juntas y estar muy atentos a sus transiciones y velocidad arriba. Todos conocemos al Villarreal, no espero mucho del rival, sino de los míos.

Regreso de Nano al verde

¿Ve a Nano como lateral o extremo?

-Nano es un lateral izquierdo con bastante recorrido, muy bueno en fase ofensiva. La pena es que en la última temporada no hemos podido contar con él al 100%. Necesita sumar minutos de competición, ese bagaje para estar preparado. Cuento con él como lateral aunque mañana va a jugar como extremo porque le viene bien para coger minutos y el equipo lo necesita ahí.

¿Ha tratado ya el mercado invernal con la dirección deportiva?

-Vamos hablando de diferentes asuntos, pero lo tenemos aparcado hasta que acabe la primera vuelta a ver dónde estamos para marcarnos objetivos. En función de ello y de la dificultad buscaremos lo mejor para el equipo, pero la plantilla está rindiendo a muy buen nivel y hay margen de mejora todavía.