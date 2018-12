Ibiza: "Medirse al Villarreal será especial porque ha sido mi casa muchos años"

Juan Ibiza, cedido por el Villarreal en la UD Almería, reaparecerá como titular en El Madrigal aprovechando el duelo de vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey y espera aprovechar la ocasión para hacerlo bien y poder retomar pronto la titularidad en el eje de la zaga perdida por la lesión muscular que lo ha tenido un mes fuera de los terrenos de juego, unida a la explosión de Owona.

¿Contento por poder reaparecer en Copa?

Sí, jugar contra el Villarreal será un partido especial porque ha sido mi casa durante muchos años. Es un gran rival y vengo de una lesión, por lo que quiero coger minutos y volver a competir otra vez. Muy feliz por esas dos cosas.

¿Inquieto viendo que Owona le ha puesto difícil retomar la titularidad?

El equipo está muy bien, tuve la mala suerte de lesionarme, pero lo que cuenta es el equipo, que está en buen camino. Intentaré volver lo más fuerte posible para ayudar en lo que pueda a mis compañeros. La temporada es muy larga, todos tendremos minutos y hay que aprovechar las oportunidades, pero el equipo está en buena línea y tenemos que seguir así.

¿Mentalmente cómo se gestiona saber que le toca esperar?

Desde que llegué aquí sabía que había mucha competencia. Ahora el equipo está jugando muy bien y tengo que aprovechar al máximo oportunidades como la del miércoles para poder volver entrar en el once. No pienso en si voy a entrar en el siguiente partido en Liga o no. Quiero hacerlo bien para demostrar que puedo estar ahí, pero repito que lo primero es el equipo y quiero lo mejor para él.

¿Cómo cree que afronta el Villarreal el duelo copero?

Para ellos es un partido importante porque a pesar de tener muy buen equipo no están bien posicionados en la tabla y les cuesta sacar los partidos. Pensarán que es una buena ocasión para darle una alegría a su afición. No se lo vamos a poner nada fácil, confiamos en nuestras posibilidades y vamos a ir a ganar el partido y pasar la eliminatoria.

Después del 3-3 de la ida, ¿qué porcentaje de éxito se conceden?

Aquí se empató, quedan 90 minutos y el que gane, pasa. Es un partido de tú a tú, igualado, aunque tienen el factor campo no tenemos miedo. Saldremos con una idea de juego muy clara a ganar el partido e intentaremos inclinar la balanza a nuestro favor. No vale el empate, salvo que sea a cuatro, pero no pensamos en ello, solo en ganar el partido y la eliminatoria.

¿Buen escaparate El Madrigal para mostrarse como cedido?

Es un buen escaparate porque sigo perteneciendo a ellos y para mí futuro sí que lo es. Pero no pienso más allá, sino en hacerlo bien, ayudar a los compañeros y sacar la eliminatoria. Más adelante se verá lo que viene.

Cambiando de tercio, en Liga son cuatro partidos sin ganar y tres sumando, ¿vaso medio lleno o medio vacío?

Nos hemos enfrentado a rivales muy difíciles y en Segunda cada partido es muy difícil puntuar. En alguno de los cuatro merecimos sacar más puntos, no pudo ser, pero al menos se puntuó y eso es bueno. Ahora contra el Oviedo intentaremos hacer bueno todo con una victoria.

Oviedo, Lugo y Elche para acabar el año liguero, ¿el objetivo es terminar 2018 lo más alejado posible de la zona de abajo?

El objetivo es sumar el mayor número de puntos posibles antes de Navidad para alejarnos de abajo y acercarnos arriba, afrontando lo que viene después con un poco más de tranquilidad. Pero no tenemos que pensar en los tres que nos vienen, sino en el partido del miércoles, cuando pase el de Oviedo y así. Pensar en los tres juntos no es el camino, no nos iría bien. Ahora 100% en el Villarreal y lo otro ya vendrá.