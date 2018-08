Isa Rodríguez, decimotercer fichaje del femenino

La plantilla de la UD Almería femenino va creciendo y con Isabel Rodríguez realiza su décimo tercer fichaje. La jugadora, de 18 años de edad, proviene del Atlético de Benahadux, con el que compitió en la Copa Almería la temporada pasada. Ha destacado la buena organización del Benahadux en los partidos y su buen compañerismo. En algunas ocasiones ha actuado de delantera, pero, actualmente y donde se siente más cómoda, es jugando de lateral izquierdo, con largo recorrido. Según ha comentado, para ser buena en su posición, hay que “tener valentía, agilidad, rapidez y un buen fondo físico”.

Isa Rodríguez, natural de la localidad almeriense de Antas, ha explicado que lleva desde los 10 años jugando a fútbol. “Me gusta y me sirve como fuente de distracción”, comentaba. La lateral, además ha practicado otros deportes como el baloncesto y el pádel. “Desde pequeña me ha llamado la atención el deporte y siempre lo he tenido como prioridad y objetivo”, admitía. Pero, para la jugadora, el fútbol es más que un deporte, y valora que “además de adquirir disciplina, conoces a mucha gente con quien compartes las mismas metas e ilusiones”.

Para Rodríguez, pertenecer a la UD Almería es todo un reto. “Personalmente, el hecho de poder aumentar mi nivel de experiencia en el fútbol es muy gratificante, y profesionalmente, la oportunidad de poder representar a mi provincia en el ámbito del fútbol femenino es una gran responsabilidad”, explicaba.

La de Antas ya ha empezado, junto a sus compañeras, a calentar motores con las sesiones de gimnasio, dirigidas por el técnico Carlos Hinojo y el preparador físico Jesús Ángel Rubia. “Agotadoras”, confesaba; “Aspiro a superarme y estos entrenamientos son imprescindibles para ello”, añadía. Sus aspiraciones son ambiciosas: “Tenemos que trabajar duro, superar todos los entrenamientos y competir de la mejor manera posible en los partidos”. En los próximos días sabremos un poco más sobre la actualidad del conjunto femenino rojiblanco.