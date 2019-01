Iván Martos no se descuelga

Iván Martos Campillo está viviendo su particular cuento de hadas a caballo entre el final de 2018 y los albores de 2019. Natural de Manresa, fue reclutado por el Almería en 2013 cuando apenas contaba 16 años, por lo que puede considerarse a todos los efectos un canterano de cuna. Con la llegada de dos laterales zurdos en el mercado veraniego (De los Reyes y Andoni López), además de la continuidad por otro año de Nano, las cosas pintaban complicadas para debutar en el primer equipo.

Bien conocido por Fran Fernández de su etapa en el filial, no cejó en su empeño, siendo uno de los baluartes en el ascenso del B a la categoría de bronce, encontrando quizá antes de lo esperado el premio del debut con el primer equipo. Fue el 11 de septiembre, nada menos que en el 1-2 copero en Málaga que supuso el punto de inflexión en la mejoría experimentada por el grupo tras un dubitativo arraque liguero.

Como quiera que Andoni López cumplía de sobra en el carril zurdo ante las lesiones de Nano y De los Reyes, Iván Martos siguió a las órdenes de Esteban Navarro en el filial hasta que FF lo reclutó de nuevo por los problemas musculares del zaguero vasco y son ya tres titularidades seguidas.

Yan Eteki apunta a regresar a la titularidad en el lugar de Arzura e Ibiza formará pareja con Saveljich debido a los problemas con el visado de Owona

El estreno liguero se produjo en Oviedo (1-2), para luego medirse al Lugo (1-1) en casa y al Elche (2-2) a domicilio. Cinco puntos de nuevo posibles en su bagaje particular y no conoce la derrota, números de peso como para que FF mantenga su confianza en él otorgándole su cuarta titularidad ante el Mallorca pese a la gran competencia que hay en el flanco zurdo de la zaga, el puesto con mayor número de efectivos.

El preparador rojiblanco, que ensayó ayer a puerta cerrada en el Estadio el teórico once que presentará ante el cuadro bermellón, apenas tiene tres incógnitas. En esa en concreto Iván Martos puede ser el elegido, mientras que para acompañar a Saveljich en el eje de la zaga retornará Ibiza al no poder entrenar tampoco el jueves Owona por culpa de su tarjeta de residencia. En el doble pivote todo apunta a que Yan Eteki regresará al once en detrimento de Arzura, que jugó en Elche por la sanción del camerunés. El resto de piezas serán las habituales: René, Romera, De la Hoz, Corpas, Rioja, Real y Álvaro.