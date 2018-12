Navas: "Hemos vuelto a competir, nos falta que llegue una victoria"

Navas habló ayer con Diario de Almería acerca de la situación del filial rojiblanco y la necesidad de una victoria para ganar en moral.

Se les escaparon los puntos el otro día al filial ante el Murcia, pero el equipo volvió a competir.

Hemos vuelto a competir, a hacer bien las cosas que trabajamos durante la semana. El otro día no ganamos, pero dejamos buenas sensaciones. Al final, el Murcia tenía muy buenos jugadores, está hecho para ascender y nosotros le pusimos las cosas muy difíciles. Creo que se puede competir con cualquiera.

Hace falta una victoria para volver a creer.

Está claro que una victoria te da mucho alivio, aunque sigamos en la zona de descenso. A la hora de trabajar durante la semana, el estado anímico cambia totalmente. Esperemos que esta semana en Ibiza logremos los tres puntos. Si hacemos un buen trabajo y seguimos en esta línea, podemos dar la sorpresa en el próximo partido.

Navas, lateral del Almería B "Creemos en el míster, en su trabajo y en su estilo de juego. Nos pide unión y que confiemos en el trabajo diario"

Es el momento en el que los 'veteranos' den un paso al frente.

Siempre intentamos dar consejos a los más jóvenes. Lo más importante es la unión del grupo, que vayamos todos a una. Tenemos muy buen grupo humano y deportivo, creo que eso nos está salvando. Hemos vuelto a la vereda de competir, siendo conscientes de que todos tenemos que dar un paso al frente.

¿Cómo está el míster?

No todo lo feliz que desearía, pero él tiene sus ideas y va a morir con ellas. Nosotros estamos con él, creemos en su trabajo y en su forma de juego. Esperemos que lleguen las victorias y que todo vuelva a la calma.

¿Qué consejo les da Esteban?

Él se basa en que debemos de estar unidos, la unión del vestuario es fundamental. El míster nos insiste en que creamos en el trabajo diario para que hagamos un buen partido el domingo. Luego se puede ganar o perder, pero lo importante es competir bien.

En el mercado invernal el equipo necesita reforzarse

Si vienen jugadores, les vamos a abrir los brazos. No sabemos si llegará alguien, ahora sólo pensamos en los que estamos y lo tenemos que revertir nosotros.

El filial se había acostumbrado a luchar por el ascenso y ahora se ve luchando por evitar el descenso.

Hemos cambiado el chip, nos hemos dado cuenta cuál es nuestro presente. Estamos luchando por la salvación y estamos concienciado en ello. La Liga es muy complicada, pero no nos come nadie. Tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último y con la máxima ilusión.

A nivel personal, Navas está como un cañón.

Me agrada que me digas eso. Siempre trato de estar a tope tanto dentro como fuera del campo. Este año me estoy encontrando muy bien, me he adaptado rápido a la categoría. Era uno de los retos de principio de temporada y ahora tengo que seguir aprendiendo. Espero seguir mejorando y ayudar al equipo a salir de esta situación.

¿Qué recuerda de Lugo [disputó el partido por la permanencia la pasada temporada con Fran Fernández], más allá de los minutos que jugó?

Tengo muchísimos recuerdos, pero uno que me marcó fue cuando nos pitaron el penalti en contra y vi a René llorando de la impotencia. Desde la grada, un aficionado me dijo que estuviera tranquilo que íbamos a empatar, aunque nos metieran el penalti. Muchísimo nerviosismo en esos momento. Fran me dijo que lo hiciera como yo sabía cuando entré a jugar y salió bien la cosa, al final conseguimos el objetivo.

¿Volverá a subir al primer equipo?

Este año es complicado porque ya no soy sub-23. Pero está claro que yo trabajo para estar arriba, ésa es mi ilusión del día a día y no lo puedo descartar. Ojalá me llegue la oportunidad.