Saveljich confía en el potencial del Almería ante el Deportivo

Por otro lado, el argentino reconocía que “ tenemos que mejorar fuera , pero no hay que darle demasiada importancia ni obsesionarse. Nosotros jugamos igual en casa que a domicilio. Yo por ejemplo soy el mismo como local que como visitante. Todo es cuestión de trabajo. Desde luego si mejoramos lejos del Mediterráneo somos un equipo que puede aspirar a mucho”. De lo que no cabe duda es que el central argentino está muy ilusionado con este Almería, aunque abogaba por estar centrados en el inminente partido, el del lunes frente a un grande como el Deportivo de La Coruña.

El Almería se está mostrando muy fuerte en casa , ahí radica una de las armas rojiblancas, aunque el central no quiere prestar demasiada atención a eso. “No tenemos que ver estadística en este sentido; eso hay que dejarlo al margen y darle la mayor naturalidad al partido, pensando en él en sí, sin otros connotaciones. Es lo mejor”. Ante un encuentro de estas características, “estar al cien por cien y tener una concentración máxima” será clave, sobre todo teniendo en cuenta la fortaleza ofensiva del Deportivo de La Coruña, que tiene además en sus filas al Pichichi, el exrojiblanco Quique . Sobre este mismo tema señalaba que “no cabe duda que Quique está haciendo una gran temporada , pero no podemos centrarnos sólo en él, sino en los once que estén sobre el campo”.

Quique no celebraría el gol en el Mediterráneo

El jugador Quique González, delantero del RC Deportivo, ha destacado hoy que no quiere que el equipo gallego tenga "una cara A" en el estadio de Riazor y una "B" cuando juega a domicilio. "Partiendo de que un partido en Segunda es muy difícil, tanto en casa como fuera, queremos mostrar a domicilio la personalidad que tenemos como local. Riazor ayuda mucho para estar arriba y ser fuertes y fuera queremos sumar de tres en tres para no tener una cara A y una B sino la misma", indicó en una conferencia de prensa.

El máximo goleador del equipo gallego señaló que el lunes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos el Deportivo se enfrentará a un "equipo alegre con chavales jóvenes". "Algunos de ellos no habían jugado en fútbol profesional pero se está viendo la ilusión y calidad que tienen. A priori es una plantilla para salvar la categoría pero en Segunda cualquier equipo te puede ganar y no hay que desmerecer al Almería", comentó. El jugador vallisoletano se reencontrará con uno de sus exequipos en una cita que para él será "muy especial" y en la que deseó marcar, aunque, si lo hace, no lo celebrará. "He sido muy feliz allí, tengo muy buenos recuerdos, amigos. Allí, desde el primer día fue todo muy fácil, es un club muy familiar y humilde que te acoge como si fueras de la casa y, aunque a nivel deportivo no fueron los objetivos del principio, al menos las dos últimas temporadas salvamos la categoría", recordó.