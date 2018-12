Saveljich: "Hay que sumar partido a partido y en mayo tener opciones de entrar en play off"

Esteban Saveljich ha atendido esta mañana a los medios tras la presentación del calendario oficial que Coca Cola ha confeccionado para 2019 con todos los integrantes del plantel. El central argentino reitera que su meta personal es buscar la promoción de ascenso y desvela que tiene muchas ganas de hacer gol.

¿Con ganas de cerrar bien el año en Elche?

-Sí, con ganas de que llegue el partido, hacer un buen papel y tratar de cerrar el año con tres puntos en un campo muy complicado.

¿Qué saben del rival siendo un recién ascendido?

-Aún no hemos hablado nada, hemos trabajado más lo nuestro, a partir de mañana seguramente veamos algún vídeo de cómo juegan. Tendrá mucha dificultad, como todos en la categoría.

Enlazar cinco partidos seguidos sin perder en Segunda es muy difícil...

-Sí, tenemos una buena racha que falta por culminar con más victorias que empates. El último partido se nos escapó por detalles y una victoria nos dejaría muy bien posicionados para el año que viene.

Esteban Saveljich, central de la UD Almería "Tenemos una buena racha que falta por culminar con más victorias que empates"

Sigue el reto pendiente de mantener la portería a cero.

-Con que dejemos la portería a cero no significa que llegue la victoria, pero podemos tener más alivio para buscar el partido. Con el arco a cero tenemos más tiempo para conseguir un gol, es el objetivo que nos fijamos y esperemos poder lograrlo.

¿Tiene ganas de que llegue ya ese gol de cabeza que tanto busca?

-Me ha faltado un poco de suerte, vengo estando cerca y a ver si antes de que acabe el año me regalo un gol a mí mismo porque tengo ganas de marcar.

¿Qué nota le pone al equipo?

-Muy bien, no es para una nota, estamos para sumar partido a partido y en mayo tener opciones de entrar a play off. Esa es mi idea, lo que pienso y lo que trato de transmitir a mis compañeros.

¿Tiene previsto hablar con el club para prolongar la cesión por lo valorado que está por la afición rojiblanca?

-No, no, todavía no he hablado nada. Me queda un año más de contrato en el Levante, antes de venir aquí hablé con ellos y me dijeron que cuando vaya en julio a la pretemporada se hablará sobre mi futuro. esperaré a que acabe el año acá y después se verá.