Javi Pérez: "Es el momento ideal de vivir esta experiencia"

–¿Cómo le surge esta oportunidad de marcharse al IFK Mariehamn?

–Hace casi un mes me dijo mi representante que surgió esta posibilidad. Vinieron unos directivos a verme jugar en un partido ante el Sanluqueño, les gusté y me enviaron una oferta. De primeras no llegamos a un acuerdo, pero hace un par de días volvieron a interesarse en mí y decidí aceptarla. Todo ha sido muy rápido y en unos días me voy para Finlandia.

–Cambio radical para un jugador que siempre ha estado en Almería.

–Lo he aceptado por vivir nuevas experiencias, por ver cómo me siento como jugador fuera de España, con un idioma y una cultura diferentes. Creo que puedo crecer como jugador y persona.

–¿Qué le espera allí?

–He mirado la plantilla y no hay ningún jugador, lo mismo ahora firma alguno [están en pretemporada]. Mi representante tiene un amigo en Finlandia, él me va a esperar y me va a ayudar en los primeros días.

–Además de jugar, Javi también está estudiando. ¿Va a seguir estudiando en Finlandia?

–Terminé Magisterio el curso pasado, ahora estaba estudiando inglés para sacarme el B1 y también unas oposiciones de profesor de Educación Física. Allí seguiré aprendiendo inglés [es el idioma oficial junto con el sueco] y buscaré algún máster que hacer online. Seguro que haré algo para seguir formándome.

–Después de tantos años y como capitán del filial, ¿qué siente al marcharse?

–Me ha costado mucho tomar la decisión, he vivido muchos grandes momentos en el club, conozco muchísima gente en el fútbol almeriense. Sólo tengo palabras de agradecimiento al club y a todos los compañeros.

–¿Qué le ha dicho el míster, Esteban, y el resto de la gente del club?

–Que tenga mucha suerte. Desde el club me han dicho que no han tenido ni una sola queja de mi actitud en estos ocho años y saben que voy a vivir una experiencia única en la vida.

–Supongo que la oferta era irrechazable, sobre todo ahora que Javi se había hecho con la titularidad en el filial.

–Me dan muchas facilidades allí, una casa y un dinero importante. No me he ido porque aquí no juegue, sino porque me han presentado una muy buena oferta, interesante, y que me va a hacer crecer como futbolista. Voy a conocer otro país, otro idioma y otro fútbol. Es el momento oportuno para coger este tren y aprovecharla al máximo.

–Supongo que desde la distancia seguirá la actualidad de su filial, que tiene por delante la complicada misión de lograr la salvación.

–Por supuesto que lo voy a seguir como pueda, creo que hay calidad suficiente para salir de esta situación. Si llegan refuerzos, seguro que van a ayudar a lograr el objetivo. Creo que hemos venido jugando bien, nos ha faltado un poco de suerte y si el equipo logra dos resultados positivos buenos, seguro que va a cambiar la tendencia.

–Ahora le toca ganarse el puesto en el Mariehamn.

–La temporada allí empieza en abril, ahora están confeccionado el equipo y tenemos la pretemporada dentro de un mes. Empezaré de cero para tratar de ganarme un puesto en el once.

–¿Qué objetivos tiene el club al que se marcha?

–Quiere hacer un buen año para destacar en Liga, quedar lo más arriba posible.

–Los Pérez son un clan muy familiar: su hermano Carlos y usted casi siempre han jugado juntos y sus padres tratan de desplazarse allí donde jueguen para verlos. Imagino que se va a hacer raro jugar a tantos kilómetros de distancia.

–Vamos a tener que sobrellevarlo juntos, seguro que recibo muchas visitas a lo largo del año. Ahora, con la tecnología, la distancia no es un problema.