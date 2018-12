El Almería quiere reencontrarse con la victoria en el Mediterráneo

El Almería vuelve al Estadio de los Juegos Mediterráneos en busca de reencontrarse con la victoria. Los rojiblancos tienen en casa su fortín, donde no pierden desde que lo hicieran con el Málaga, pero los malos números a domicilio le impiden estar cerca de la parte puntera de la tabla. Por ello, cada partido ante su afición es muy importante, sobre todo si se trata como esta tarde de un encuentro ante un rival directo como es el Extremadura.

Rojiblancos y azulgranas nunca se han visto las caras con sus actuales siglas. El Almería quiere proseguir firme en su objetivo de no sufrir como pasadas temporadas, mientras que los visitantes acaban de cambiar de entrenador y buscan alejarse de la zona de descenso. En Reus y ante el Málaga, los de Rodri demostraron un gran nivel de juego, por lo que los de Fran Fernández tienen que salir con la intensidad que les caracteriza para evitar no llevarse un susto. Además, la concentración y el buen hacer defensivo será fundamental para que Enric Gallego, el gran goleador de la categoría, no siga viendo puerta.

Fran Fernández tendrá para la cita la ausencia segura de Juan Carlos Real, que fue expulsado el pasado sábado en Tarragona, lo que supone un contratiempo tras el buen rendimiento que el gallego daba, con dos partidos muy buenos en las dos últimas citas.

El preparador almeriense tiene jugadores para ocupar esa posición y así en el Wanda Metropolitano ante el Rayo Majadahonda, donde el ex del Tenerife se quedó en el banquillo por motivos técnicos, ocupó esa plaza el sevillano Chema Núñez, que apunta a ocupar esta plaza de mediapunta.

De todas formas, Juanjo Narváez, que avanza en sus prestaciones, también podría tener opciones de ser titular en la cita. La convocatoria, sin embargo, se conocerá noventa minutos antes de la disputa del partido, ya que el sábado habrá una sesión de activación en el estadio, con las dos únicas bajas confirmadas de Sergio Aguza y Fran Rodríguez.

Con el Extremadura llegan tres viejos conocidos: el albojense Diego Capel, el exrojiblanco Chuli y el ex del filial Kike

Apuntan a la titularidad Esteban Saveljich, que al final no entró en convocatoria en Tarragona por un proceso febril, y Yan Eteki, que fue suplente en el Nou Estadi tras incorporarse al equipo solo dos días antes del partido al haber estado con la selección de Camerún.

El Extremadura espera mantener la racha iniciada con la llegada del técnico Rodri, en la que ha cosechado dos victorias consecutivas, por lo que todo apunta a que repetirá el once inicial. La lista de jugadores convocados es similar a la que viajó a Tarragona para enfrentarse al Reus, al que goleó a domicilio (1-4), ya que vuelven a ser bajas los defensas Balbi y Marcelo Djalo, "que no terminan de recuperarse", además de Borja García, que lleva meses lesionado.

Sobre el once titular que saldrá a defender la camiseta azulgrana esta semana, Rodri podría repetir el mismo once que ya estrenara su primera semana en el banquillo y con el que ha logrado dos victorias consecutivas.