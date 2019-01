El Almería y su afición quieren soñar

El Estadio de los Juegos Mediterráneos quiere que el Almería sea ambicioso y no se conforme con la salvación que, dicho sea de paso, es el primer objetivo a conseguir para los de Fran Fernández. Para ello, esta tarde tiene que sumar los puntos frente a un Cádiz de la zona alta, que también vendrá acompañado de numeroso público. La afición rojiblanca ha hecho un llamamiento esta semana para que los jugadores sienta el calor más que nunca en un partido que de ganarlo invita a soñar.

El Almería, con 29 puntos por 33 del Cádiz, lleva ocho partidos sin perder y quiere una nueva victoria tras ganar por última vez hace dos jornadas en casa ante el Mallorca; mientras que el Cádiz salió hace dos jornadas de los puestos de promoción tras perder ante Osasuna (2-1) y empatar en Carranza ante el Granada (0-0).

El técnico almeriense, Fran Fernández, podría repetir once para buscar las plazas altas y seguir su racha como local, ya que el equipo rojiblanco sólo se ha visto superado en casa por el Málaga en la segunda comparecencia en casa de la temporada; y también continuar con su portería a cero como en los dos últimos partidos. Sin lesionados ni sancionados, el técnico almeriense no tiene motivos para hacer cambios en el once que disputa el primer partido de la segunda vuelta con la intención de ganar para acercarse a la zona de playoff de ascenso. Está por ver si Demerovic, que ayer se entrenó por vez primera, entra en la convocatoria. De los Reyes es baja al haber rescindido su contrato.

Por su parte, el Cádiz visita a un rival que podría acercársele en la tabla en caso de vencerle y con el que pondrá más tierra de por medio en el de victoria gaditana, para la que el técnico, Álvaro Cervera, cuenta con la baza de la vuelta del volante Jon Ander Garrido, que ha cumplido un partido de sanción y apunta a la titularidad.

El defensa Servando Sánchez Barahona, lesionado de larga duración, es la única baja en el equipo de Álvaro Cervera, que ha convocado a diecinueve jugadores de los que deberá descartar a uno antes del inicio del encuentro a la hora de conformar la lista definitiva. Cervera tampoco ha citado al zaguero Sergio Sánchez Ortega, que aunque recuperado ya de una dolencia, todavía no se encuentra a punto para volver al equipo.