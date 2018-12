Los triunfos sanan heridas

Ha escocido, sigue escociendo y sólo dejará de escocer el 8-0 de Villarreal si el Almería es capaz de cuajar esta tarde un buen partido y, lo que es más importante, volverse con los puntos del Carlos Tartiere. La Copa del Rey le ha dejado a los rojiblancos un poso amargo como nadie esperaba. Cierto es que la UDA sólo puede tener la Liga en la cabeza, pero cualquier partido oficial hay que ganarlo o perderlo con dignidad. No fue así lo que se vio el pasado miércoles por la noche y lo único bueno es que vuelve a haber fútbol tan sólo unos días después de la debacle. Es cierto que hay que relativizar las cosas. El Almería de Villarreal no es ni por asomo el liguero, el que tiene como principal misión lograr la salvación de la categoría. Aunque alguno quiso soñar con dar la campanada (igual que hay soñadores en Liga), lo cierto es que lo mejor era despachar la papeleta y punto. Hasta eso salió mal: Sekou, Nano e Ibiza se marcharon con problemas musculares. Por fortuna, los dos primeros se han recuperado, pero el tercero sí que será baja.

Al central se ha unido también Andoni López, que desde que fichó por el club una vez comenzado el campeonato, lo ha jugado todo en el lateral izquierdo. Ante su ausencia y la falta de minutos de Nano, a Fran Fernández no le queda otra que confiar en Iván Martos. El resto del once es el esperado, puesto que en este momento del campeonato en el que los rojiblancos llevan cuatro jornadas sin ganar, lo mejor es no hacer experimentos.

El Oviedo, igualmente, ha tenido que recurrir a jugadores del filial y al nuevo fichaje, el exrojiblanco Omar Ramos, para tratar de dejar atrás las malas sensaciones, al menos en lo que a resultados. Anquela, no tocará el dibujo de cinco, pero sí tendrá que afrontar al menos un cambio forzoso en el centro de la defensa, otro exrojiblanco, Christian. Junto con la entrada del tinerfeño Omar en la lista oventese está la novedad también de Javi Mier, centrocampista del filial que entra en lugar de Boateng, que se cae por molestias y se une a los otros cinco lesionados del equipo en el capítulo de bajas: Forlín, Joselu, Berjón y Carlos Hernández.

Así las cosas, con dos equipos plagados de bajas y con malas rachas similares, los tres puntos sanarán a quien los consiga. El Almería no tiene realmente urgencias, pero sí necesita un golpe de moral después de lo ocurrido en Copa y, más que por ello, por los regulares resultados de las últimas jornadas. El equipo sigue en una zona cómoda, pero no puede continuar mucho más tiempo sin sumar de tres en tres, puesto que llega Navidad y al parón hay que irse, como mínimo, con los 25 puntos que otorgan la mitad de la salvación.