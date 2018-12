El Almería vuelve a los entrenamientos

Precisamente uno de los propósitos del club para el año nuevo es recuperar a muchos de los aficionados perdidos . El número de asistentes al Mediterráneo no es el esperado , como bien ha dicho el míster y algunos jugadores en las ruedas de prensa, y confían en que vuelvan en 2019 en esta temporada en la que se está disfrutando más que sufriendo.

Tranquilidad de cara al mercado invernal

El mercado invernal se abrirá mañana martes día 1 de enero y, de momento, el Almería lo mira con absoluta tranquilidad y sin intención de hacer locuras como ha pasado en anteriores ediciones. El conjunto rojiblanco no tiene prisa en realizar alguna incorporación, si la hace. A día de hoy, tiene las 25 fichas ocupadas, por lo que para que se produjera alguna llegada, tiene que haber alguna salida también. Aunque desde la secretaría técnica están atentos a cualquier ganga que pudiera presentarse, sobre todo ahora que el Reus está en pleno proceso de desmantelamiento, lo cierto es que no hay ninguna operación abierta. Tan sólo, la UDA volvió a preguntar al Cádiz por la situación del almeriense Dani Romera, que quiere regresar al Estadio de los Juegos Mediterráneos como cedido, pero Álvaro Cervera no se lo permite. De llegar a un acuerdo, bien Caballero con la carta de libertad bien Sekou cedido tendrían que salir. El resto de posiciones están bien cubiertas y como es el caso del lateral izquierdo Iván Martos, Fran Fernández cuenta con gente del filial a la que conoce a la perfección de los últimos años. Así que de momento, la plantilla rojiblanca sigue presentando las mismas caras.