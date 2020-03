Las residencias de mayores lanzan un SOS al Gobierno por el coronavirus

La epidemia de coronavirus no sólo se combate en los hospitales. También en las residencias de mayores, donde el virus encuentra cuerpos sin buenas defensas. El 33% de los enfermos tienen más de 65 años. Sin embargo, el poco o mucho celo con el que se ha cuidado de los centros sanitarios ha faltado en muchas de estas residencias. A diferencia de la sanidad, que está centralizada en cada gobierno autonómico, casi todo lo relacionado con la ley de Dependencia es una división de parcelas entre administraciones, lo que ha favorecido el desconcierto en último término de los profesionales que trabajan en estas residencias y los que acuden a prestar la ayuda domiciliaria. El mayor foco de Granada está en una residencia de La Zubia, donde han fallecido cuatro personas. Asimismo, los primeros casos de la Sierra de Cádiz han surgido entre trabajadores de otra de Alcalá del Valle.

Andalucía cuenta con 44.000 plazas de mayores en residencias y hay 17.000 trabajadores de ayuda domiciliaria

El Foro Andaluz de Dependencia, que es una patronal que agrupa a muchas de las pequeñas y medianas empresas de las residencias de mayores, ha realizado este jueves un llamamiento al Gobierno central para que dote a los profesionales de material de protección. En su particular lenguaje técnico le llaman EPIS, que no es más que el material de protección y seguridad. Faltan mascarillas y algunas de las que hay son de fabricación casera. Un portavoz de esta patronal ha indicado a este diario que "estamos profundamente consternados por lo ocurrido en todas estas residencias, pero lamentamos que los centros de mayores sigamos sin dotación de protección y no se adopten medidas que eviten lo ocurrido y deriven en nuevos fallecimientos evitables y otros contagios descontrolados".

En Andalucía hay 44.000 plazas de mayores en las residencias, sean públicas o privadas, y en teoría por cada dos de ellas debe haber un trabajador, lo que suman más de 20.000 profesionales. A ellos hay que añadir los 17.000 que prestan la asistencia en los domicilios. La Consejería de Políticas Sociales ha dictado unos mínimos servicios que hay que seguir cumpliendo en estos últimos casos, como son el aseo, la limpieza y la ayuda en las compras básicas. La Junta no ha reducido la cantidad que entrega, es la misma que antes de la pandemia, por lo que no tendrían porqué suspenderse los servicios ni poner a trabajadores en la calle.

Pero el problema que vienen denunciado los profesionales de las residencias de mayores es la falta de materiales y la escasa atención que se les ha prestado. El miércoles algunas patrullas de la Guardia Civil comenzaron a acudir a los centros para comprobar qué necesitaban. Las residencias privadas están gestionadas por empresas que deben saber qué requerimientos son los que se imponen en estos momentos, pero los mismos titulares se quejan de que les falta material de protección.

Por lo que se refiere a la ayuda domiciliaria, depende en último término de las diputaciones y de los ayuntamientos. Y estas administraciones, a su vez, han podido contratar a empresas privadas para hacer estos servicios. La consejera de Política Social, Rocío Ruiz, se ha dirigido al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, pero su respuesta es que esta asociación de representación municipal no es ejecutiva. Aquí también hay una lucha soterrada entre administraciones de distinto signo.

En las redes se pueden ver decenas de videos de los trabajadores y trabajadoras de las residencias de ancianos de Andalucía, en los que se clama por la llegada de material de protección. Desde esta patronal de las residencia se advierte que "somos conscientes que los fallecimientos que se han producido en residencias de personas mayores en Madrid, Soria, Valencia y Vitoria, son preludio de lo que va a ocurrir en otros puntos de España". Y sigue: "El Ministerio de Sanidad no puede dar la espalda a esta realidad y debe considerar que los profesionales de los centros deben ser considerados sanitarios, con riesgo de nivel 1".

Lo que solicitan al Gobierno Central, "en coordinación con el Gobierno andaluz", es que "se dé solución inmediata a la falta de mascarillas, guantes, batas, y protejamos, como no puede ser de otro modo, a nuestros mayores y a los profesionales que se están dejando el alma día a día".