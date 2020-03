A principios del pasado año, Elisa Victoria deslumbró con Vozdevieja (Blackie Books), una gozosa y entrañable aproximación a la infancia ambientada en la Sevilla de principios de los 90. Marina, una niña que admira a Bud Spencer y a Diana Ross, cautivada por las revistas para adultos y los filetes empanados de su abuela, se ganó el corazón de miles de lectores con su visión del mundo y el libro, editado con esmero como todos los que publica Blackie, se convirtió en uno de los fenómenos del momento.

Ahora, Elisa Victoria (Sevilla, 1985) inaugura una iniciativa del sello para los días de encierro, el Club de lectura en pijama. Un encuentro en el que la autora comentará detalles y anécdotas de su libro y que estará disponible en streaming en el canal de Instagram @blackiebooks.

La cita está programada este jueves a las 18:30 y forma parte de Casa Blackie, una campaña de la editorial en la que, anticipan sus responsables, "se harán lecturas y monólogos, se compartirán textos, se harán antologías con vuestros relatos, habrá cosas para pensar, otras para reír, también para las niñas y niños... Os daremos todo el ánimo, ideas y cariño que podamos", prometen desde Blackie.

La narradora y poeta madrileña Nuria Barrios protagoniza otra propuesta literaria en esta cuarentena: desde el pasado domingo, la escritora sube vídeos en su cuenta de Facebook en los que lee fragmentos de su nueva novela, Todo arde (Alfaguara). Una obra en la que retrata los submundos de la droga a través de un muchacho, Lolo, que intenta salvar a su hermana Lena de la adicción.

Una sensible reinterpretación de Orfeo y Eurídice que evita la sordidez pese a los ámbitos marginales a los que se acerca. "No me interesan ni el feísmo ni la sentimentalidad barata, creo que si cayera en eso no respondería a la vida. La historia que cuento es una historia de frontera, y la frontera es el espacio más cercano a la esencia de la vida: ahí están juntos todos los opuestos, el fatalismo y la esperanza, el amor y la traición, todos a la vez. Todos son víctimas y todos pueden ser héroes. Un lugar así te proporciona una radiografía de lo que es en realidad el mundo", comentaba Barrios en una entrevista reciente con este periódico.

La iniciativa #KeepReadingInCasa, reserva para este jueves entre otras actividades una conexión en la que María Dueñas enseñe "su rincón favorito en casa" (12:00, en Instagram, @planetadelibros.com); Santiago Posteguillo lea fragmentos de su nueva novela Y Julia retó a los dioses (18:00, en la cuenta de Instagram del autor) y el dramaturgo y novelista Nando López, autor de obras como La edad de la ira o Hasta nunca, Peter Pan, protagonizará un club de lectura (a las 19:30) en el canal de Youtube @colligorosas.