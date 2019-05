AGESPORT nombra a URA mejor entidad deportiva de 2018 y la cantera ‘cruzada’ inicia su escalada nacional

El prestigio de la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte ha alcanzado a Unión Rugby Almería para darle relevancia al proyecto ‘cruzado’. No en vano, los que más capacitados están de toda la comunidad autónoma para valorar el trabajo en los diferentes ámbitos que facilitan el desarrollo deportivo han dado un gran espaldarazo a URA, ya que han decidido, a través de la asociación que los une, reconocerla como nada menos que ‘Mejor Entidad Deportiva sin ánimo de lucro de Andalucía’ en 2018.

AGESPORT hizo su gala anual en Andújar, hasta donde se desplazó Juan de Luque, secretario de Unión Rugby Almería, no solo para recoger el galardón en medio de un destacado cuadro de honor, sino para participar también en dos mesas redondas donde explicar el modelo de trabajo y crecimiento unionista, además de la lucha por tener instalaciones.

En el marco del congreso anual de los Gestores del Deporte se reconoció por franja de población a diferentes ayuntamientos, a la Mejor Iniciativa, recaído en ‘Caminando por un reto’, o Mejor Evento Internacional, para el Campeonato de Europa de Bádminton organizado en Huelva, entre otros galardones: “Incluso es más importante para nosotros poder contar nuestra experiencia en ese gran contexto de deporte andaluz que el mismo premio, que no obstante nos llena de orgullo”. Así lo reconoce Miguel Palanca, presidente de URA, que de igual modo destaca la mención especial que ha recibido la Fundación URA Clan por parte del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería en la gala de su 50 aniversario. También entre un elenco magnífico de premiados, el club cruzado ha visto como su gran apuesta por la inclusión sigue calando hondo.

Cantera

Se produjo en marzo el final de temporada para el ‘buque insignia’ del club tras cuajar su mejor temporada en División de Honor B, siendo su participación por quinto año consecutivo en la segunda máxima categoría del rugby nacional un pilar básico sobre el que seguir edificando: “La labor de ‘escaparate’ que hace el primer equipo es innegable, pero Unión Rugby Almería no puede acabarse ahí, está claro, sino todo lo contrario, y el senior masculino se asienta sobre las sólidas bases de un ‘proyecto global’, completo, mucho más amplio, transversal y con sitio para todos”. Miguel Palanca lo ha vuelto a recordar un año más, esta vez apoyado en más argumentos, los que otorga la consolidación de más años de trabajo e ilusión: “Nuestros niños crecen, los pequeños están teniendo relevo, los algo más mayores están teniendo relevo… y así sucesivamente”.

De hecho, la temporada no ha acabado para URA como entidad, y todas esas categorías inferiores han comenzado a ocupar su hueco nacional en estos dos meses de actividad frenética: “Antes del verano podremos decir que jugadores de URA habrán participado en todos los Campeonatos de España, además con un nivel que los sitúa codeándose con las mejores canteras del país, lo que en pocos años es evidente que repercutirá en el primer equipo cerrando el círculo para volver a iniciarlo”.

Ahora sí que se acerca el final de campaña para todos los equipos base de los cruzados, cuyos primeros compromisos, los locales, se han acabado este pasado fin de semana con el Circuito Provincial desde Sub 6 hasta Sub 14: “El Juan Rojas volvió a ser una fiesta gracias al deporte oval, y niños y niñas de toda Almería y sus familias volvieron a dar ejemplo”.

El presidente de URA no puede evitar esbozar una sonrisa al rememorar las actuaciones que esas diferentes selecciones de los más pequeños han hecho en las concentraciones andaluzas: “Los más pequeñitos son un espectáculo, y desde ahí hacia arriba hay algunas edades que están capacitadas para ganarle a cualquier equipo”. En ese sentido, muy destacado ha sido el campeonato que los Sub 18 han alcanzado esta temporada en la Liga Andaluza, “con el premio del ascenso a primera categoría y con su participación por primera vez en el Campeonato de España, en el que han tenido una muy brillante actuación por tierras vascas”. Ese grupo, igualmente, ha salido de los Circuitos Provinciales de Promoción de su categoría, como el de Sub 16, que este fin de semana ha sido capaz de doblegar a clubes más señeros en Valladolid.

Imagen exterior

En ellos, prácticamente recién llegados de su primera experiencia nacional, se centra el presidente: “Un estupendo papel con jugadores de los cuatro clubes que forman URA, demostrando la grandeza de este proyecto único y singular en todo el territorio nacional; la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto son nuestras señas de identidad y en ellos se ha reflejado”. Tampoco pasa desapercibido ese crecimiento en número y calidad de chavales para el resto del país y para las dos Federaciones, la Española y la Andaluza: “Actualmente hay dos jugadores en la Academia de Rugby de la Federación Española, tenemos cuatro jugadoras en la Academia femenina de la FAR, tres jugadoras sub 18 han estado este año convocadas por la Selección Andaluza, una jugadora ha sido seleccionada para disputar la Copa de la Reina y otra jugadora más está en la Selección Absoluta Andaluza”.

Palanca no ha acabado ahí el listado de los ‘embajadores’ que Unión Rugby Almería tiene en el exterior: “Tenemos a dos almerienses que actualmente juegan fuera, pero se han formado aquí, ambos de gran renombre, él en la Selección Española Absoluta masculina, Mattius Pisapia, en División de Honor con Burgos, y ella en la Selección Andaluza Absoluta femenina junto a Cristina Romero Bartolomé, Erlinda Canillas, que es la única que juega en Francia”. Dicho esto, los números hablan solos: “En 2013 había 90 licencias en URA, todas de categoría senior masculina, y cerramos la temporada con 647 licencias que se reparten en todas las edades y en chicos y chicas, y si a todo esto sumamos veteranos y URA Clan, estamos ya en las 900 personas practicando rugby de un modo regular en la provincia”.

El presidente del club unionista remarca que “esto supone un crecimiento del 1.000% en solo 5 años, pero lo importante es que estamos preparados para mantenerlo en el próximo lustro”. Palanca lanza un adelanto a modo de aviso: “El año que viene preparamos muchas sorpresas más y mucha promoción del rugby en la provincia, una provincia que ya está siendo admirada en ámbito nacional y eso nos anima a seguir por este camino para aportar al desarrollo de nuestro entorno”.