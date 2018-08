Acople perfecto de Pastor a URA

La escucha de los distintos corros formados tras cada una de las sesiones ha sido motivadora. El escaparate de Unión Rugby Almería, su primer equipo, afronta la que será su cuarta temporada en la División de Honor B. Así, el lema principal de la vuelta al trabajo ha sido el de "se acabó ser la cenicienta". Son los mimbres con los que ha comenzado a trabajar Nacho Pastor dirigiendo un grupo de casi una treintena de jugadores cruzados.

Nacho Pastor ha llegado desde un ámbito distinto, el del grupo B de División de Honor hacia el C, pero ente todo por aterrizar en un club en construcción y con menos recursos e infraestructuras que Les Abelles, del que procede. De jugar por ascender ahora deberá pensar en no sufrir por mantenerse, y de ahí, hacia arriba. Para él no existe ni el miedo ni la duda, ya que la gran ilusión que destila no les deja sitio. Pide contundencia en el contacto, trabajo, esfuerzo… y promete pasarlo en grande: "Nos vamos a divertir mucho". Es el pórtico de entrada que pone a sus hombres a un plan que llega justo de tiempo pero que es suficiente: "Cuando te queda un mes para el inicio de la competición, ya vas descontando días, con buen trabajo vamos a llegar sin problemas".

La conformación de su equipo le está gustando: "Con lo que ya hay y con las incorporaciones que estamos teniendo este año va a haber nivel de jugadores, y mi trabajo consistirá en sacarles todo lo que tengan". La tradición manda ir más nutridos en tres cuartos y estar más limitados por la delantera: "Hasta ahora el volumen y el peso son algo fundamental, siempre viene bien tener más peso y más volumen, te da dominancia en algunas fases, pero vamos a ver qué tal trabajamos con los mimbres que tenemos, y si vienen refuerzos, bienvenidos, pero el esfuerzo que ya están haciendo los chavales se merece darles una oportunidad".