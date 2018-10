El Adra Milenaria sufre su quinta derrota y no logra levantar cabeza

Aunque logró aguantar a un difícil rival durante toda la primera parte y comienzo de la segunda, el Adra Milenaria acabó perdiendo por 0-3 ante el Athletic de Coín en Miramar, donde sufrió ayer su quinta derrota de la presente campaña después de haberse disputado seis encuentros. No carbura ni levanta cabeza un cuadro abderitano que no ha sido capaz de hacer ni un solo gol en los 540 minutos que ha jugado en lo que va de curso. De ahí que ocupe la posición de colista una semana más. No era tarea fácil para los almerienses sacar algo positivo ante un oponente que se adelantó por mediación de Navarro en el 62' y que aumentó su ventaja en la recta final al transformar Vari un penalti en el 77' y con gol de Juanma en el 88'.